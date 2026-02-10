Monster Hunter Wilds avrà un'espansione simile a Sunbreak/Iceborne

HQ

Capcom ha ancora grandi progetti per il futuro di Monster Hunter Wilds. In un recente aggiornamento, il produttore Ryozo Tsujimoto ha condiviso molti dettagli su cosa riserva il futuro immediato per il gioco d'azione, inclusi piani per aggiungere mostri Arch-Tempered da 10 stelle, un evento di collaborazione con Monster Hunter Stories 3, un evento anniversario e altro ancora. Ma queste non erano certo le rivelazioni più emozionanti di tutte...

È stato anche menzionato che Capcom sta lavorando duramente a una "espansione su larga scala" per Monster Hunter Wilds, qualcosa che debutterà e agirà in modo simile alle espansioni Sunbreak e Iceborne rispettivamente per Monster Hunter Rise e Monster Hunter World.

Non ci viene detto molto altro sull'espansione oltre a questa, solo che sarà rivelata in estate. Considerando che Capcom ha collaborato molte volte con Geoff Keighley per Monster Hunter Wilds, bisogna presumere che incontreremo questa espansione all'Summer Game Fest o all'Opening Night Live della Gamescom.

Non vedi l'ora di una grande espansione di Monster Hunter Wilds?