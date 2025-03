Monster Hunter: Wilds ha venduto 10 milioni di copie nel suo primo mese

HQ

Il successo di Monster Hunter: Wilds non può essere definito in breve. Il gioco ha debuttato a fine febbraio ed è già diventato uno dei giochi più votati dell'anno, il tutto vendendo una quantità monumentale di copie e registrando anche enormi cifre di giocatori al debutto.

A pochi giorni dall'uscita, Capcom ha annunciato che Wilds era già un venditore di otto milioni, che è una performance sbalorditiva e qualcosa che il gioco ha faticato a mantenere, anche se pur generando un mega successo di vendite.

Diciamo questo perché per il resto delWilds primo mese, il gioco è riuscito "solo" a spedire altri due milioni di unità per renderlo un venditore di 10 milioni entro il suo primo mese. Questo livello di successo ha portato Capcom ad avere il suo miglior mese di sempre per il lancio di un nuovo gioco, con Wilds che ha infranto i record di "vendite del primo mese dell'azienda ".

Con il 2025 ancora a un quarto del percorso, bisognerà vedere come Wilds continuerà a performare, soprattutto durante un anno che finora ha pianificato un secondo semestre molto debole. Anche se questo probabilmente cambierà dopo gli eventi estivi e quando Rockstar deciderà finalmente di prendere una decisione su Grand Theft Auto VI...