Monster Hunter: Wilds La porta Nintendo Switch 2 è trapeata nel datamine

HQ

Monster Hunter: Wilds potrei presto dirigersi verso una nuova banchina. Almeno, è questo che sembra indicare una datamine, poiché le nuove funzioni scoperte nel codice per Monster Hunter: Wilds contengono alcune informazioni interessanti.

Come pubblicato sul subreddit delle fughedi notizie di Monster Hunter, ci sono altre informazioni per i fan che vogliono leggere nuovi sistemi, abilità, dettagli sulle armi e altro ancora. Ciò che ha attirato la nostra attenzione, però, è la menzione di "nsw2" in due funzioni, che si riferisce a un'Upgrade Edition e all'elaborazione specifica per piattaforma.

Ovviamente, non sappiamo con certezza se questo significhi direttamente che Capcom stia lavorando a una versione per Nintendo Switch 2 di Monster Hunter: Wilds, ma sembra sicuramente puntare in quella direzione. Monster Hunter non è estraneo alle piattaforme Switch, quindi avrebbe senso vedere arrivare l'ultimo gioco sulla nuova console. Come girerà sarà un discorso completamente diverso, ma la Switch 2 ha già avuto alcune porte magiche.