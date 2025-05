Monster Hunter: Wilds risultati nell'ottavo anno consecutivo di vendite e profitti record per Capcom

HQ

Già al momento dell'uscita a fine febbraio, Monster Hunter: Wilds è stato accolto con recensioni entusiastiche e vendite alle stelle, e da allora è andato avanti. Quando Capcom presenta ora il suo rapporto trimestrale (gennaio - marzo), si scopre che continuano il loro successo quasi inimmaginabile con l'ottavo anno consecutivo in cui l'azienda ha battuto record sia nelle vendite che nei profitti.

Impressionante, e va ricordato che l'azienda può anche vantarsi di aver avuto un reddito operativo in aumento per dodici anni consecutivi. Wilds è un fattore che contribuisce fortemente e Capcom scrive:

"Come risultato sia del soddisfacimento delle forti aspettative dei fan che delle misure di successo per creare consapevolezza attraverso vari eventi e altre attività, le vendite in tutto il mondo hanno superato i 10 milioni di unità, il che ha contribuito ai guadagni".

Ciò ha anche portato a un aumento delle vendite dei vecchi titoli Monster Hunter dell'azienda, aggiungono:

"... l'attesa per Monster Hunter: Wilds ha fornito slancio per la crescita continua delle vendite di Monster Hunter World: Iceborne e Monster Hunter Rise; di conseguenza, le vendite cumulative della serie hanno superato complessivamente i 100 milioni di unità in tutto il mondo, contribuendo ad aumentare il valore del marchio Monster Hunter".

Monster Hunter: Wilds continuerà a vendere bene per molto tempo e possiamo sicuramente aspettarci enormi espansioni. Inoltre, dovrebbe essere presto il momento di un nuovo gioco Resident Evil - quindi Capcom continuerà a fornire rapporti eccezionali come questo per molto tempo a venire.