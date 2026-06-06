Monster Hunter: Wilds sta ricevendo una nuova aggiunta - una "grande espansione" è in arrivo

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Sebbene Monster Hunter: Wilds abbia offerto uno degli schemi di controllo più reattivi della serie e aggiunte eccezionali, è stata alla fine la mancanza di contenuti a spingere i giocatori a cercare altri territori di caccia una volta completata la storia. Ora, Capcom ha intenzione di rimediare a questa situazione, dato che ha annunciato durante il Summer Game Fest di stasera che è in sviluppo un'espansione per il gioco.

L'espansione si intitola Ascendance e offrirà l'uccisione di mostri ad alta quota mentre si sblocca un nuovo ambiente tra le nuvole. Possiamo essere abbastanza certi che sarà un'espansione importante, dato che Capcom stessa ha scelto di usare parole come "massiccio" per confermare che avremo molto contenuto su cui immergerci quando Ascendance uscirà il prossimo anno. Guarda il trailer qui sotto.