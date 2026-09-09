Monster Hunter: Wilds uscirà su Nintendo Switch 2 questo dicembre

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Monster Hunter: Wilds ha avuto la data di lancio confermata per Switch 2, e arriverà giusto in tempo per Natale. L'ultimo della serie di battaglia sulle creature di Capcom arriverà su Nintendo Switch 2 il 4 dicembre 2026.

Quasi due anni dopo il lancio su Xbox Series X/S, PS5 e PC, Monster Hunter: Wilds arriva su una nuova piattaforma. Il lancio su Switch 2 è stato confermato oggi tramite Nintendo Direct, ed è stato anche rivelato che la prossima espansione Ascension per Monster Hunter: Wilds arriverà anche su Nintendo Switch 2. Presumibilmente, arriverà nella stessa data delle altre piattaforme.

Dopo un boom di vendite di lancio, Monster Hunter: Wilds non ha mantenuto il ritmo dei suoi predecessori, eppure questo lancio della nuova piattaforma potrebbe essere un modo per portare un pubblico completamente nuovo al gioco. Dovremo vedere come si comporterà quando arriverà questo dicembre.