Monster Hunter: World ha ora superato i 30 milioni di unità vendute

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Sebbene gran parte dell'attenzione recente e dei titoli siano probabilmente concentrati su Monster Hunter Wilds e sull'espansione che il gioco riceverà presto (oltre al fatto che il progetto arriverà su Nintendo Switch 2), vale la pena ricordare che Monster Hunter: World è ancora il gioco di Monster Hunter di maggior successo nel portfolio di Capcom.

Questo è stato confermato ancora una volta in un comunicato stampa della compagnia giapponese, che ha confermato che Monster Hunter: World ha superato i 30 milioni di copie vendute ed è diventato il gioco più venduto di sempre di Capcom. Un'impresa davvero impressionante per un gioco che ora ha otto anni.

Tenendo conto di ciò, viene anche menzionato che la serie Monster Hunter ha ormai venduto un totale cumulativo di 127 milioni di copie, il che significa che, nonostante la storia leggendaria del franchise, World rappresenta quasi un quarto del totale delle copie vendute.

Hai una copia di Monster Hunter: World e hai contribuito a questo successo?