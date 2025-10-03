Monster: The Ed Gein Story

HQ

«Solo una madre potrebbe amarti, Eddie».

La relazione incestuosa, manipolativamente contorta e psicologicamente tortuosa tra un giovane Ed Gein e la sua madre dispotica, nella campagna appena fuori La Crosse, nel Wisconsin, è il luogo in cui decolla la terza stagione della serie Netflix Monster. L'anno è il 1944 e Ed picchia a martellate a morte il fratello maggiore Henry dopo che questi annuncia la sua intenzione di lasciare la fattoria, fuggire dalla madre psicotica e iniziare una nuova vita altrove, lontano. È in quel momento che nasce Ed l'assassino. Quando si rende conto per la prima volta di quanto sia facile sfuggire al lungo braccio della legge e vivere una vita senza veri obblighi, restrizioni, divieti, doveri o doveri. Il resto, come si dice, è storia. Uno molto pubblicizzato e ben documentato nel corso degli anni sull'uomo ancora descritto come il peggior serial killer della storia criminale.

Ed Gein uccideva soprattutto donne e uno dei suoi hobby più appassionati era smembrarle, mangiare i loro organi interni, scuoiarle, lavare la loro pelle e trasformarle in abiti di pelle. Sua madre morta (che morì di ictus poco dopo che suo figlio Henry fu trovato morto a casa nella fattoria) era tenuta, vestita con il suo abito della domenica, su una sedia a dondolo al piano di sopra della casa di famiglia, ed era più che felice di passare il tempo a vestirsi come la sua madre morta nei suoi abiti di pelle da donna fatti in casa e a esibirsi in piccole danze per il suo cadavere in decomposizione. No, non c'è niente di più malato di così. Non si possono trovare gli eventi più malati nella storia del crimine e per molti versi sembra un po' strano che Netflix abbia aspettato tre stagioni per approfondire il comportamento psicotico di Eddie.

Charlie Hunnam di Sons of Anarchy interpreta Ed e considerando quanto poco mi piaccia il suo lavoro nelle serie FX, Pacific Rim, The Gentlemen e Rebel Moon non avevo alcuna aspettativa che sarebbe stato in grado di cambiare e ritrarre un serial killer profondamente folle in un modo sufficientemente interessante e sgradevole. Tuttavia, era già evidente nell'episodio pilota che, molto probabilmente per la prima volta nella sua carriera, Charlie ha davvero lavorato duramente per ritrarre una persona piuttosto che una caricatura stridula ed esagerata e non c'è alcuna ambiguità nel fatto che stia interpretando di gran lunga il miglior ruolo della sua vita qui. Il ritratto di Gein da parte di Hunnam è tanto oscuro, malvagio, folle, psicotico e bizzarro quanto sfumato e a volte molto delicato. Hunnam dà il meglio di sé quando tira fuori il lato tenero di Ed Gein e poi, con una sorta di agghiacciante disagio, arriva davvero al cuore di come è più probabile che una persona pazza funzioni. Spesso non ricorda cosa ha effettivamente fatto. Raramente fa qualcosa per pura rabbia, ma è piuttosto calcolato e calmo, il che non fa che rafforzare la sensazione di disagio.

È quando Hunnam ritrae i lati "più morbidi" di Gein che dà il meglio di sé. Il modo in cui ha cambiato il suo aspetto, il suo accento e la sua voce è ovviamente impressionante.

Altrettanto brava è Suzanna Son nei panni della fidanzata di Ed, Adeline Watkins. La loro relazione inizia davanti a un frappè in cui entrambi vedono qualcosa... strani e anormali l'uno nell'altro, portando a una storia d'amore e alla fine a una sorta di folle collaborazione in cui Adeline, che è interessata alla fotografia, scatta foto dei cadaveri tagliati con la motosega che Ed ha appeso nel suo fienile. La chimica tra Suzanna e Hunnam è brillante, e dipingono il quadro di una relazione piena di oscurità e strane interpretazioni di ciò che un serial killer non psicotico vedrebbe come normalità sociale. C'è profondità qui, una sorta di umanità al contrario ritratta con eccellente destrezza, e insieme a una grande fotografia e a un montaggio superbo, molte delle scene più dense sono costruite esclusivamente da dialoghi attenti e lenti, pieni di tensione e intensità di fondo. La storia di Ed Gein è stretta fino al midollo e nulla è lasciato al caso o lasciato sul tavolo da taglio che non porti avanti la storia. Non c'è fronzolo qui, a mio parere, solo una visione profondamente inquietante e affascinante nella mente di forse il peggior serial killer di tutti i tempi.

Sarà ovviamente oscuro, sgradevole e sanguinoso. Non per gli schizzinosi.

Sappiamo, naturalmente, che Ed Gein e i suoi numerosi omicidi hanno ispirato Psycho di Alfred Hitchcock. Il magnate del cinema britannico non ha nascosto il suo profondo fascino per la relazione dell'allora assassino in carcere con la madre in decomposizione negli anni '60, e ovviamente ha basato l'intera storia di Norman Bates su di essa. Tobe Hooper ha anche basato gran parte di The Chainsaw Massacre sulle storie delle sanguinose esecuzioni di Gein e il personaggio di Leatherface è basato interamente su Gein e l'omicidio di due cacciatori perduti che ha segato a morte nel suo fienile, con i volti scorticati di una delle sue vittime di omicidio legati sopra i suoi. Due degli episodi qui (su un totale di otto) ruotano attorno alla produzione di Psycho e al massacro della motosega, che è un percorso audace da percorrere e avrebbe potuto distruggere il coraggio che Hunnam ha costruito nel ruolo di Gein, ma lo showrunner Ian Brennan naviga bene in questo e costruisce una struttura narrativa che sembra sorprendentemente fresca e mutevole.

Norman Bates, Leatherface e Buffalo Bill ne Il silenzio degli innocenti sono tutti basati sulle storie di Ed Gein.

Mi è piaciuta la stagione dei mostri su Jeffrey Dahmer e ho pensato che la puntata di Menendez andasse bene, mentre Ed Gein e la storia dei suoi numerosi omicidi si distingue come il momento clou di questa serie annerita dalla fuliggine. In altre parole, se hai lo stomaco di guardare qualcuno che scolpisce il cuore della sua vittima di omicidio e lo cucina per cena, dovresti assolutamente dare un'occhiata a questo.