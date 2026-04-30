Monstrum -creatore, Junkfish, tornerà al survival horror in prima persona nel prossimo Wilderdark

Se sei un fan dei giochi Monstrum, potresti essere felice di sapere che lo sviluppatore Junkfish tornerà presto nel mondo del survival horror in prima persona. Come appena annunciato, ci viene detto che Junkfish sta lavorando a un gioco chiamato Wilderdark, che porta i giocatori su un'isola isolata che ospita ogni tipo di dinosauro carnivoro, nella speranza di scoprire la verità dietro una spedizione scomparsa.

Descritto come un gioco che chiede ai giocatori di osservare l'ambiente circostante, documentare le scoperte, creare strumenti essenziali e superare l'equilibrio tra gestire saggiamente le risorse, scegliendo quando usare i propri strumenti e quando conservarli per situazioni diverse.

Lanciato su PC tramite Steam in una data ancora da determinare nel 2026, è stato condiviso un breve riassunto di cosa aspettarsi da Wilderdark, spiegando quanto segue.

"Wilderdark è un gioco di esplorazione survival horror ambientato su un'isola innaturale invasa da un misterioso organismo ectoparassitario che ha iniziato a corrompere sia dinosauri che piante. I giocatori assumono il ruolo di un operativo sul campo inviato da un'organizzazione oscura alla ricerca dell'immortalità, incaricato di documentare l'ecosistema dell'isola, raccogliere campioni e scoprire il destino di spedizioni precedenti — inclusa una guidata dai genitori del protagonista."

Con il debutto previsto per quest'anno, Junkfish offrirà anche ai giocatori un assaggio anticipato di cosa aspettarsi sotto forma di una demo resa disponibile su Steam. Questo sarà offerto dal 7 maggio, mostrando ai giocatori cosa aspettarsi quando avranno messo piede su quest'isola lontana.

Per ulteriori dettagli su Wilderdark, è stato condiviso un trailer di debutto del gioco, che potete vedere qui sotto, insieme a una serie di immagini tratte dal gioco.