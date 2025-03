Monument Valley 3 in arrivo su console e PC quest'estate

HQ

Da quando è stato lanciato per la prima volta su Netflix alla fine dello scorso anno, Monument Valley 3 è stato esclusivo per i dispositivi mobili. Questo fino ad ora, dato che la splendida avventura puzzle si sta dirigendo verso uno schermo più grande tramite la sua versione per PC e console.

Monument Valley 3 arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam quest'estate. Potrai giocare all'avventura di Noor sul gamepad o con mouse e tastiera.

Inoltre, i primi due giochi, che in precedenza erano disponibili solo su PC o dispositivi mobili, arriveranno anche su console. Monument Valley 1 e 2 verranno lanciati su Xbox Series X/S, PS5 e PS4, oltre che su Nintendo Switch il 5 aprile 2025.

Secondo il comunicato stampa, questo non significa che i giochi andranno da nessuna parte da Netflix e i membri possono ancora godersi tutte e tre le avventure dalla facilità e dalla comodità del proprio dispositivo mobile, se lo preferiscono. Tieniti aggiornato con gli ultimi aggiornamenti dalla Monument Valley qui.