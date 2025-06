Monument Valley 3 perde la sua esclusività Netflix il mese prossimo

HQ

È stato un inizio d'anno impegnativo per i fan di Monument Valley, poiché di recente è arrivata una raccolta che ha riunito il pluripremiato primo e il secondo gioco, apparentemente come un modo per prepararsi all'imminente terzo capitolo della storia, per coloro che non l'hanno già visto su Netflix.

Dopo il suo arrivo sul servizio di streaming alla fine del 2024, e come confermato allo show Wholesome Games Direct, ora Monument Valley 3 è presto pronto per il lancio anche su PC e console, debuttando su Steam, Nintendo Switch (ma non Switch 2... ancora), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 22 luglio.