Moon Knight apparirà in Avengers: Doomsday ?

Dopo essere apparso nella serie televisiva Marvel Studios Moon Knight, non abbiamo più visto il supereroe titolare di Oscar Isaac con doppia personalità da allora. Non ci sarà una seconda stagione dello show, e mentre ci è stato detto che il personaggio un giorno tornerà al Marvel Cinematic Universe, non è molto, molto chiaro quando potrebbe effettivamente essere. Anche se, forse le cose stanno per cambiare...

Isaac ha dovuto cancellare la sua apparizione al Star Wars Celebration in Giappone questo aprile, tutto a causa di modifiche dell'ultimo minuto al suo programma di produzione. Questo è stato affermato dall'account X dello show dove lo citano come motivo, ma non spiegano ulteriormente.

Questo ha portato i fan a un po' di mania perché stanno iniziando a fare due più due. Avengers: Doomsday sta iniziando la produzione nel Regno Unito questo mese, e ora Isaac ha un cambiamento dell'ultimo minuto al suo programma di produzione...

Che ne pensi? Questo significa che Moon Knight sarà uno degli eroi del prossimo film corale?