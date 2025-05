Moon Knight su ciò che accadrà al personaggio: "Sono curioso come il resto di voi ragazzi"

HQ

Marvel Studios ha attraversato una fase di espulsione di molte serie televisive che erano parti ufficiali del più ampio Marvel Cinematic Universe, e che poi non sono andate da nessuna parte. Un esempio di questo è Moon Knight, che ha introdotto l'eroe con doppia personalità di Oscar Isaac e ancora più elementi soprannaturali nel MCU e poi è praticamente svanito nella memoria. Sono passati anni da quando la stagione 1 ha finito di andare in onda e non solo non ci è ancora chiaro una seconda stagione (nonostante il teaser cliffhanger alla fine), ma stiamo aspettando di vedere dove Moon Knight apparirà la prossima volta.

E questo vale anche per il creatore dello show. Parlando con ComicBook.com, Jeremy Slater ha rivelato che sta aspettando di saperne di più esattamente nello stesso modo in cui lo siamo noi. Fa notare che dipende tutto dal capo Kevin Feige eMarvel Studios anche dall'attore protagonista Isaac, ma che spera che il personaggio torni.

Per intero, Slater ha dichiarato: "Parla con Kevin Feige, parla con Oscar Isaac. Penso che la palla sia davvero nel loro campo. È tanto o poco Moon Knight quanto Oscar vuole fare. Kevin è il ragazzo con il piano generale, e penso che quando gli viene in mente un modo per incorporare davvero Moon Knight lì... Spero che lo rivedremo, ma sono curioso come il resto di voi".

Ad ogni modo, non aspettatevi una seconda stagione dello show a breve, e allo stesso modo, è forse una forzatura vedere Moon Knight altrove, anche se il recente e conveniente salto di Isaac di Star Wars Celebration ha portato a un po' di agitazione da parte dei fan...