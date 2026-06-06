Moonlight Peaks uscirà il mese prossimo, ma una demo è già disponibile

Gente, vi sfido a trovare una notizia su un gioco presentato in Wholesome Games Direct di quest'anno che non contenga la parola 'comodo' nel testo. Esatto. E questo vale anche se la premessa del gioco, come quella di Moonlight Peaks, coinvolge elementi soprannaturali. Qui sarai un vampiro appena arrivato in una nuova città... dove tutti gli altri sono anche creature soprannaturali, come sirene, lupi mannari e così via. Puoi parlare con loro, e persino innamorarti di loro. Coltiva raccolti mistici, lancia incantesimi, prepara pozioni e godi la vita 'oltre'.

La verità è che questo titolo non è nuovo per noi, dato che l'abbiamo incontrato per la prima volta l'anno scorso a Gamescom, e abbiamo persino intervistato i suoi creatori della Little Chicken Game Company, la cui intervista potete guardare qui sotto.

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Oggi sono riapparsi per annunciare finalmente la tanto attesa data di uscita, fissata per il 7 luglio, e non dovremo aspettare per vedere il prodotto finale, dato che una nuova demo è appena stata pubblicata su Steam ed è ora disponibile qui. Dai un'occhiata al nuovo trailer e ad alcuni nuovi screenshot di Moonlight Peaks qui sotto.