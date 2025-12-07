Moonlighter 2: The Endless Vault (Accesso anticipato)

HQ

Questa recensione si basa sui contenuti attualmente disponibili nel gioco e sul suo stato al momento della stesura. Faremo una recensione completa una volta che il gioco passerà alla versione 1.0.

Moonlighter 2: The Endless Vault è finalmente arrivato in Early Access, sette anni dopo l'originale del 2018. Lo sviluppatore Digital Sun ha sostituito lo stile pixel art dell'originale con un 3D stilizzato, ma il protagonista Will è tornato come negoziante e avventuriero, quindi il concetto di base è ovviamente intatto. La combinazione di vita in negozio accogliente e azione roguelite nel 2025 regge, e c'è già abbastanza sostanza da rendere Moonlighter 2 da valere la pena di essere acquistata in Early Access?

Anche se, come me, non hai molta esperienza con l'originale, Moonlighter 2 è molto facile da usare e ti sembra familiare se hai giocato a giochi indie di questo tipo negli ultimi anni. Il tuo negozio si trova nella città di Tresna, e vendi oggetti provenienti da mondi diversi dove puoi teletrasportarti. L'atmosfera generale ricorda molto una versione moderna di un gioco di Zelda, con una città natale accogliente, combattimenti corpo a corpo e una grafica bellissima e stilizzata. L'intero gioco è molto intuitivo, ma ha abbastanza nuove varianti sulla formula da evitare che risulti mai noioso.

Il gioco ha tre parti separate che lo rendono dinamico: dungeon, inventario e vita in città/negozio. La prima parte, il combattimento, si svolge nei dungeon roguelike del gioco, suddivisi in "stanze" generate casualmente. Qui combatti in battaglie frenetiche, quasi come bullet hell, che richiedono di trovare davvero il ritmo della battaglia e usare una combinazione di attacchi corpo a corpo e la tua pistola a blob. La battaglia individuale potrebbe non essere letale, ma hai una quantità di cura piuttosto limitata, quindi se commetti troppi errori, beh, non andrai molto lontano. Un dungeon culmina in un boss, se arrivi a quel punto. I nemici sono molto vari, e usi principalmente una combinazione di schivata, attacchi rapidi, attacchi speciali (a seconda dell'arma) e una pistola. Quando giochi un dungeon, ottieni bottino sotto forma di reliquie - che vendi in città - o potenziamenti che ti rendono migliore in questa partita di dungeon. In questo modo, bilanci l'avidità per il bottino e i potenziamenti, così da arrivare fino al boss.

La seconda componente del gioco è più orientata ai puzzle e consiste nella gestione dell'inventario che accumuli durante una corsa al dungeon. Le reliquie che puoi raccogliere hanno diversi gradi di rarità e qualità. Più di entrambi, meglio è. Ma interagiscono anche tra loro nel tuo inventario, disposti in una griglia di inventario, e variano a seconda del mondo in cui ti trovi. Nel mondo chiamato The Gallery, che è molto tecnologico, le tue reliquie possono, ad esempio, scossarsi a vicenda, dando loro lo status di "sovraccaricate", il che significa che verranno distrutte se vengono scosse di nuovo. Altri reliqui possono quindi rimuovere lo stato di sovraccarica. Le reliquie più rare possono avere abilità speciali che ampliano questo sistema. In definitiva, ovviamente, devi portare uno zaino prezioso nel tuo negozio e vendere tutto.

Torni a Tresna teletrasportandoti, morendo o sconfiggendo il boss. Se muori, il tuo zaino perde notevolmente valore. Tornando in Tresna, troviamo il terzo componente del gioco. Qui puoi rilassarti e goderti la vita accogliente del villaggio, dove parli con la gente del posto, che a volte ti dà una missione (trovare X materiale, sconfiggere X nemico, ecc.), oppure puoi comprare cose da loro. Qui si trova anche il tuo negozio, che puoi migliorare in vari modi. La cosa più importante in Tresna è aprire il negozio ogni giorno e vendere gli oggetti trovati in uno dei vari dungeon del gioco. Qui devi fissare il prezzo dei tuoi reperti e bilanciare tra mantenere i clienti soddisfatti e ottenere il massimo valore possibile.

Tutte queste parti sono mantenute abbastanza semplici e facili da usare, aggiungendo un senso di coerenza e sinergia che funziona davvero bene. All'inizio venivo spesso picchiato nei combattimenti, principalmente perché hai pochissime pozioni curative. Man mano che ottieni equipaggiamento migliore e migliori in vari modi, le cose migliorano gradualmente. Era particolarmente necessario ottenere più pozioni curative per ogni partita, oltre a comprare un onsen (sorgente termale) poco prima del boss finale in un dungeon. Naturalmente, puoi anche personalizzare il tuo negozio con elementi cosmetici e aggiornarlo per contenere più reliquie e spremere più soldi dai tuoi clienti - vero capitalismo comodo. In questo modo, tutte le parti del gioco contribuiscono alla progressione significativa dell'intero gioco.

Anche se il gioco può sembrare un life-sim, in realtà passi la maggior parte del tempo a combattere. Per fortuna, è molto divertente. Ogni incontro è breve e soddisfacente, con buona varietà. Un tocco piacevole è che hai armi diverse tra cui scegliere prima di iniziare una partita, e ogni arma ha un attacco base e uno speciale. Sono un grande fan della lancia del gioco, che ti dà una buona gittata negli attacchi e ti permette di conficcare una punta di lancia nel terreno ad ogni colpo. Il tuo attacco speciale è richiamare le punte di lancia. Questo ti dà un attacco a distanza extra, oltre alla tua pistola a blob. Quando usi gli attacchi base, guadagni colpi con la pistola. Come detto, le battaglie sono quasi come bullet-hell, ed è essenziale entrare in un certo ritmo con le battaglie. Funziona davvero bene.

La parte di vendita del gioco, cioè quando devi vendere i tuoi reliquizi, è breve ma piacevole. Ci sono visitatori speciali che possono darti bonus di vendita se, per esempio, vendi loro una reliquia a basso costo, e durante una serie di vendita ottieni potenziamenti che cambiano come vanno le cose mentre il negozio è aperto. Non ci vogliono più di pochi minuti per completare questa parte del gioco. Forse questa parte del gioco avrebbe bisogno di un po' più di profondità, ma non mi dà troppo fastidio che non sia più elaborata.

L'atmosfera del gioco è molto ispirata a Zelda, con il protagonista molto simile a unLink e l'atmosfera accogliente e accogliente della città. Lo stile visivo è bellissimo e, anche se può ricordare altri giochi stilizzati, Moonlighter 2 riesce a stabilire un proprio universo e una propria atmosfera. I tre mondi principali in cui puoi viaggiare hanno anch'essi una loro atmosfera distinta: questi sono Kalina, The Gallery e Aeolia. In breve, Kalina è un mondo più desertico, The Gallery è orientato alla fantascienza, e Aeolia è più simile al cielo. Soprattutto negli ultimi due, c'è molto che succede sullo sfondo, il che dà davvero vita ai mondi. Anche la città di Tresna è ben realizzata, con animali carini che si bagnano e NPC che vivono le loro vite.

Come tutti i buoni roguelike, Moonlighter 2 ti dà la sensazione di poter affrontare un altro dungeon. L'ho giocato io stesso su Steam Deck, e Moonlighter 2 sembra stato progettato per lo stile di gioco del Deck. Un dungeon dura circa 20-30 minuti, senza che io lo cronometra. Ogni piccolo pezzo del gioco è ridimensionale, qualcosa che puoi giocare per quindici minuti o un'ora, a seconda di quanto tempo hai a disposizione. È il tipo di gioco perfetto da giocare tra partite più grandi.

Moonlighter 2 si inserisce particolarmente bene in questa categoria perché il gioco sembra familiare eppure nuovo. Potrai tornare all'avventura imprenditoriale di Will tra due mesi, e i comandi (almeno con un controller/Steam Deck ) così come la struttura del gioco risulteranno completamente intuitivi. C'è una storia vaga su un ritorno nella città natale originale dei residenti e su un cattivo malvagio che ti contatta di tanto in tanto. E poi c'è una missione principale sul cosiddetto "vault infinito", una misteriosa scatola fluttuante in mezzo alla città che ti dà vantaggi man mano che raggiungi i parametri di vendita, ecc. Tuttavia, tutto questo è uno sfondo e viene mantenuto abbastanza in secondo piano da essere più un'atmosfera che il motivo per cui stai giocando.

È ancora difficile dire se Moonlighter 2 sia all'altezza del suo sottotitolo "The Endless Vault", se questo deve essere inteso come il significato che il gioco ha un valore di gioco infinito. Tuttavia, qui ci sono molte ore di divertimento da godersi, a un prezzo abbastanza ragionevole. Ho ancora molte cose che non ho ancora fatto, e non mi sono nemmeno un po' stanco del gioco. Anche se il gioco non è completato (cosa che dubito fortemente), Moonlighter 2 è attualmente più completo di molti giochi usciti come versioni complete, ed è già ben ottimizzato. Quindi, riceve una buona raccomandazione e, anche se il gioco non manca di nulla in sé, speriamo di vedere più mondi e forse un po' più di profondità nella parte negozio. Altrimenti, è davvero solo una questione di iniziare a vendere qualche reliquia.