Moonlighter 2: The Endless Vault (Interruttore 2)

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Questa recensione si basa sulla valutazione originale di Anders Fischer sul gioco prima dell'aggiornamento 1.0, ma include osservazioni specifiche sullo stato finale del gioco, oltre a impressioni sulla versione Switch 2. Puoi leggere la recensione originale di Anders qui.

Moonlighter 2: The Endless Vault, otto anni dopo l'originale del 2018. Lo sviluppatore Digital Sun ha sostituito lo stile pixel art dell'originale con il 3D stilizzato, ma il protagonista Will è tornato come negoziante e avventuriero, quindi il concetto di base è intatto. La combinazione di vita in negozio accogliente e azione roguelite regge nel 2026, e c'è già abbastanza sostanza da rendere Moonlighter 2 degno di essere acquistato?

Anders non aveva molta esperienza con l'originale quando mise alla prova The Endless Vault, ma Magnus sì, quindi possiamo dire con certezza che la tua reazione al sequel dipenderà da quanto ti piacerà l'originale, se non altro, almeno in parte. Come prima, gestisci un negozio - questa volta, però, nella città di Tresna - e vendi oggetti da vari mondi in cui puoi teletrasportarti. L'atmosfera generale è molto simile a una versione moderna di The Legend of Zelda, con una città natale accogliente, combattimenti corpo a corpo e una grafica splendida e stilizzata. L'intero gioco è molto intuitivo, ma ha abbastanza novità nella formula da non risultare affatto noioso.

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Anche se il gioco ha un "carattere" in senso indiretto, questo non si traduce in una narrazione particolarmente diretta. C'è una sorta di storia vaga su come tornare nella città natale originale degli abitanti e un cattivo malvagio che ti contatta di tanto in tanto. E poi c'è una missione principale che coinvolge il cosiddetto "endless vault", una misteriosa scatola fluttuante nel centro della città, che ti concede vantaggi man mano che raggiungi gli obiettivi di vendita e così via. Tutto questo, però, funge da sfondo ed è tenuto abbastanza sullo sfondo da contribuire più all'atmosfera che al motivo per cui stai giocando.

Il gioco ha tre parti separate che lo rendono dinamico: dungeon, inventario e vita cittadina/negozio. La prima parte - il combattimento - si svolge nei dungeon roguelike del gioco, suddivisi in "stanze" generate casualmente. Qui ti ritroverai in battaglie frenetiche - quasi bullet-hell - che richiedono di prendere davvero confidenza con il flusso del combattimento, usando una combinazione di attacchi corpo a corpo e la tua pistola a sparatoria. Una singola battaglia potrebbe non essere fatale, ma hai una quantità piuttosto limitata di cura, quindi se commetti troppi errori, beh, non andrai molto lontano.

Il gioco è visto da una prospettiva isometrica e richiede la tradizionale combinazione di rotolamenti schivati e una ricerca di potenziamenti specifici che indirizzano il tuo personaggio verso stili di gioco diversi. Alla fine, raggiungerai un boss, e questo è tutto.

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I nemici sono molto diversi, soprattutto considerando quanti tipi diversi di dimensioni ci sono effettivamente. Quando giochi un dungeon, ottieni sia bottino sotto forma di reliquie - che poi vendi in città - sia potenziamenti che ti rendono più forte per quella particolare corsa nel dungeon. In questo modo, bilanci la tua avidità per bottino e potenziamenti in modo da arrivare fino al boss.

Il secondo componente del gioco è più orientato ai puzzle e consiste nella gestione dell'inventario che accumuli mentre avanzi in una corsa al dungeon. Le reliquie che puoi raccogliere hanno gradi diversi di rarità e qualità. Più di entrambi, meglio è. Ma interagiscono anche tra loro all'interno del tuo inventario - disposto in una griglia di inventario - e differiscono a seconda del mondo in cui ti trovi. Nel mondo chiamato The Gallery, molto ispirato alla tecnologia, le tue reliquie possono, ad esempio, cortocircuitarsi a vicenda, dandole lo status di "sovraccarica", il che significa che verranno distrutte se si cortocircuitano di nuovo. Altre reliquie possono quindi rimuovere lo stato di "sovraccarica". Anche reliquie più rare possono avere abilità speciali che ampliano questo sistema. In definitiva, vorrai portare uno zaino il più prezioso possibile nel tuo negozio e vendere tutto.

Torni a Tresna teletrasportandoti, morendo o sconfiggendo il boss. Se muori, lo zaino perde molto valore. A Tresna troviamo il terzo componente del gioco. Qui sei libero di rilassarti e goderti la vita accogliente del villaggio, chiacchierando con la gente del posto, che a volte ti dà una missione (trovare X materiale, sconfiggere X nemico, ecc.), oppure puoi comprare oggetti da loro. Qui troverai anche il tuo negozio, che puoi migliorare in vari modi. La cosa più importante in Tresna è aprire il tuo negozio ogni giorno e vendere gli oggetti trovati in uno dei vari dungeon del gioco. Qui devi stabilire il prezzo dei tuoi reperti e trovare un equilibrio tra mantenere i clienti felici e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Tutti questi elementi sono abbastanza semplici e facili da usare, e aggiungono un senso di coerenza e sinergia che funziona molto bene. All'inizio ho subito un bel colpo nelle battaglie, soprattutto perché hai pochissime pozioni curative. Man mano che ottieni equipaggiamento migliore e migliori in vari modi, le cose migliorano naturalmente. Era particolarmente necessario ottenere più pozioni curative per ogni run, oltre ad avere una sorgente termale subito prima del boss finale in un dungeon. Puoi anche personalizzare il tuo negozio con elementi cosmetici e potenziarlo per contenere più reliquie e spremere più soldi dai clienti per un vero "capitalismo accogliente". In questo modo, tutte le parti del gioco contribuiscono a far progredire l'esperienza in modo significativo.

Anche se il gioco sembra generalmente un incontro accogliente e rilassato, in realtà passi la maggior parte del tempo a combattere. Per fortuna, è assolutamente divertente. Ogni incontro è breve e soddisfacente, con molta varietà. Un tocco piacevole è che hai armi diverse tra cui scegliere prima di iniziare una partita, e ogni arma ha un attacco base e uno speciale. Sono un grande fan della lancia del gioco, che ti dà una buona gittata negli attacchi, e ad ogni colpo pianti una punta di lancia nel terreno. Il tuo attacco speciale è richiamare queste punte di lancia. Questo ti dà un attacco a distanza extra, oltre alla pistola blob. Quando usi gli attacchi base, guadagni colpi per la pistola. Come detto, le battaglie sono quasi come bullet-hell, ed è essenziale entrare in un certo ritmo con il combattimento. Funziona davvero bene.

La parte di commercio del gioco – cioè quando devi vendere le tue reliquie – è breve ma piacevole. Ci sono visitatori speciali che possono darti aumenti specifici se, per esempio, vendi loro una reliquia a basso costo, e durante una run di scambio riceverai potenziamenti che modificano il funzionamento delle cose mentre il negozio è aperto. Non ci vogliono più di un paio di minuti per completare questa parte del gioco. Forse questa parte del gioco avrebbe bisogno di un po' più di profondità, ma non mi dà fastidio che non sia stata sviluppata più a fondo.

Il problema sollevato quasi subito dopo il lancio dell'Accesso Anticipato - ma che qui non sembra essere stato affrontato in modo significativo - è che non hai davvero "abbastanza" nella borsa perché il tuo round di vendita sia particolarmente significativo. Anche con gli upgrade dell'inventario, semplicemente non c'è molto spazio per la creatività, e la maggior parte dei giorni nel negozio finisce prima ancora di essere davvero iniziati. Forse questo ha a che fare con il fatto che queste Reliquie non si accumulano come nei primi giochi. In passato, questi oggetti potevano "accumularsi", cioè potevi dividerli in pile e venderli in questo modo.

Anche se ci sono "vantaggi" associati alla vendita e piccole strategie che si possono implementare man mano, gestire il negozio è ancora piuttosto poco sviluppato, e questo è deludente.

L'atmosfera del gioco è molto ispirata a Zelda, con il protagonista molto simile a Link e l'atmosfera accogliente e accogliente della città. Lo stile visivo è incantevole e, anche se può ricordare un po' altri giochi stilizzati, Moonlighter 2 riesce comunque a stabilire un proprio universo e una propria atmosfera. Anche i mondi principali in cui puoi viaggiare hanno ciascuno una propria atmosfera distinta. Ad esempio, Kalina è un mondo più desertico, The Gallery ha un'atmosfera fantascientifica e Aeolia è più simile al cielo. In particolare negli ultimi due aspetti succede molto in sottofondo, e questo dà davvero vita ai mondi. Anche la città di Tresna è ben realizzata, con animali carini che schizzano e NPC che svolgono le loro attività. Non fraintenderevi, però; Moonlighter 2 è piuttosto diviso, e in questi mondi sei qui per combattere e per la tipica progressione dei roguelite. L'aspetto dungeon crawler che abbiamo visto nel primo gioco è qui sostituito dagli elementi tipici del secondo. Niente chiavi, niente semplici enigmi ambientati. Qui combatti, ottieni la tua ricompensa e vai avanti.

Sembra che Moonlighter 2, a prima vista, non offra molto di più del suo predecessore, insieme al primo gioco più ambizioso e innovativo, e questo potrebbe anche essere vero, seppur solo in parte. Questo stile visivo è solidamente implementato e permette animazioni più significative che permettono ai personaggi di trovare il loro posto, ma oltre a questo, probabilmente si tratta più di un riposizionamento che di un sequel tradizionale. I dungeon mozzafiato nello stile grafico pixelato sono stati sostituiti da un focus più incentrato sul combattimento, elegantemente innestato sulla struttura roguelite. Di conseguenza, questo non crea attrito; siamo già familiari con alcuni aspetti di questa formula e sappiamo che funziona. Ma allo stesso tempo, il pacchetto complessivo sembra anche meno... unico?

È chiaro che Digital Sun voleva un quadro diverso da quello fornito dal primo Moonlighter, e ora hanno apportato cambiamenti piuttosto significativi che potrebbero creare un quadro che, sotto certi aspetti, si allinea meglio con la loro visione per il futuro della serie. Auguro loro il meglio; Moonlighter 2: The Endless Vault rimane piuttosto divertente la maggior parte del tempo, ma l'elemento negozio è poco sviluppato, ed è un vero peccato.