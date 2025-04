Moonlighter 2: The Endless Vault riceve un nuovo trailer e una nuova finestra di rilascio

HQ

Di recente abbiamo fatto un tuffo relativamente profondo nell'imminente sequel del tanto amato dungeon crawler roguelite, Moonlighter, in un'anteprima dedicata (che puoi leggere qui), e ora lo sviluppatore Digital Sun è in grado di impegnarsi, anche se relativamente, in una finestra di rilascio.

Attraverso la vetrina Triple-i è stato annunciato che il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series quest'estate, ma quando esattamente è ancora un mistero.

Tuttavia, abbiamo un nuovo trailer di gioco, che mostra la trasformazione 3D del gioco. Puoi vederlo tu stesso qui sotto e abbiamo anche incluso la nostra recente intervista con Digital Sun sul gioco.

