Moonlighter 2: The Endless Vault uscirà dall'Early Access e sarà lanciato sulle console a settembre

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Dopo circa 10 mesi come titolo in Early Access su PC, lo sviluppatore Digital Sun è pronto a evolversi Moonlighter 2: The Endless Vault, vedendo il gioco uscire dall'Early Access, ricevere l'aggiornamento 1.0 e anche il lancio su console.

La data ufficiale per questo importante cambiamento è fissata per il 2 settembre, con le piattaforme console previste come PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, con anche Game Pass il primo giorno.

Questa versione 1.0 sarà accompagnata anche da un nuovo aggiornamento di contenuti che include la conclusione della storia principale, nuove armi e armature, l'abilità di combattimento Bomb Path, l'ultimo livello del negozio di Will (che introduce nuove opzioni cosmetiche e slot per Bloblet), e anche una nuova sfida post-gioco pensata per i giocatori esperti per mettere alla prova il proprio valore.

Puoi vedere gran parte di questo in azione nel nuovo trailer di Moonlighter 2: The Endless Vault qui sotto.