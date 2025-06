Moonshot Games mostra il primo Wildgate gameplay

HQ

Moonshot Games ci ha dato un primo sguardo al gameplay del loro nuovo sparatutto a squadre Wildgate come parte del Summer Game Fest, mostrando il loro titolo multiplayer fantascientifico che vede varie bande combattere per gli artefatti.

La tua nave sarà importante quanto i tuoi personaggi in questo gioco, poiché ne avrai bisogno per il viaggio di ritorno a casa e per darti un po' di potenza di fuoco extra contro i tuoi nemici. Se vuoi provare tu stesso il gioco, potrai farlo nell'open beta dal 9 giugno al 16.

Secondo le informazioni che abbiamo ottenuto nella rivelazione, Wildgate vede i giocatori scegliere tra cinque opzioni di personaggio, scegliendo la propria nave da portare nel loro rischioso viaggio. Oltre agli altri giocatori e alle loro navi sulla mappa, dovrai anche fare i conti con alcuni elementi PvE.