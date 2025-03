Moonshot Games rivela il nuovo sparatutto PvPvE Wildgate

In un futuro lontano, luminoso e colorato, le squadre di estrazione stanno cercando nello spazio per trovare reliquie speciali in audaci missioni. Entrando in una zona all'interno dello spazio nota come The Reach, i giocatori in Wildgate avranno il compito di prendere il manufatto.

Per fare ciò, e uscire in sicurezza attraverso il Wildgate, non solo affronteranno l'ambiente, ma anche altri giocatori. Le partite da 20 giocatori costituiscono il gameplay di Wildgate, con quattro squadre di cinque giocatori ciascuna.

Potrai scegliere tra cinque diverse opzioni di personaggi e scegliere la nave che vuoi pilotare, ognuna con i propri pro e contro unici. Le mappe avranno alcuni elementi procedurali e i giochi possono richiedere dai 20 ai 40 minuti per essere completati.

Wildgate mira a essere lanciato nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Guarda il trailer qui sotto: