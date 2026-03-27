Moosa: Dirty Fate offre un'azione storica ambientata in Corea

Spesso giochiamo avventure ambientate nel Giappone storico, e questo è diventato sempre più comune anche nella cultura cinese. La storia coreana, invece, non è così diffusa, motivo per cui siamo stati subito incuriositi da Moosa: Dirty Fate, annunciato durante l'anteprima Xbox Partner di giovedì. È descritto come segue:

"Una forza sconosciuta e potente ha attraversato la vostra terra, e con campi e raccolti che appassiscono, la gente si è rivolta ai metodi più estremi di sopravvivenza. Sta a te rintracciare la minaccia e salvare i tuoi sudditi."

Forse non la descrizione più dettagliata, ma abbiamo anche potuto vedere un primo trailer che mostra l'action-adventure, che uscirà nel 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox su PC e Xbox Cloud. È anche un titolo Xbox Play Anywhere che sarà rilasciato direttamente su Game Pass. Guarda il primo video qui sotto.