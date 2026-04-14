Morbid Metal Impressioni in accesso anticipato: Ghostrunner incontra Infinity Blade in un'azione divertente e appariscente

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Abbiamo bisogno di altri roguelike, roguelite e tutto ciò che sta nel mezzo? Mi faccio questa domanda quasi ogni anno, e poi uno, due o qualche gioco esce e dimostra che forse non ne abbiamo bisogno, ma questi giochi offrono comunque molto divertimento. Mewgenics e Slay the Spire II hanno già reso il 2026 un anno fantastico per i roguelike, ma se distogliamo lo sguardo dalle voci più mainstream del genere, troviamo comunque molte gemme, come Morbid Metal.

Non sapevo cosa aspettarmi quando mi sono tuffato per la prima volta a Screen Juice e al roguelite futuristico e frenetico hack-and-slash di Ubisoft. Inizi con un semplice tutorial di cinque minuti che ti dà le basi, ma alla fine della prima o seconda corsa ti renderai presto conto che ti hanno insegnato solo le abilità più semplici di cui avrai bisogno. Per raggiungere il massimo livello di questo gioco serviranno ore di tentativi ed errori mentre affini personaggi, combo e crei la sinergia che Morbid Metal richiede per fluire al meglio. Detto ciò, le prime fasi sono comunque incredibilmente divertenti e mi sono preso preso completamente coinvolto nei sistemi di combattimento.

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Morbid Metal è appena entrato nella sua versione Early Access, quindi c'è ancora molto lavoro da fare su alcuni elementi. Una cosa che però salta subito come incredibilmente rifinita, però, è quel sistema di combattimento che ho menzionato prima. È veloce, fluido e incredibilmente appariscente. Ti permette di creare il tuo ritmo, con abilità speciali e uno scambio di personaggio super fluido. Queste cose richiedono un po' di tempo per abituarsi e sono un po' complicate se scegli di giocare solo con tastiera e mouse, ma sono incredibilmente gratificanti una volta che hai capito il senso. Saltare rapidamente tra i nemici come Flux, lanciare un fastidioso nemico in retroguardia in aria come Vekta, poi colpire con attacchi potenti come Ekko è un'esperienza mostruosamente soddisfacente. I tre personaggi giocabili sono abbastanza distinti da avere sicuramente un preferito, ma presto imparerai a sfruttarli tutti se vuoi giocare al meglio delle tue capacità. Il ciclo generale e la formula di Morbid Metal possono sembrare un po' ripetitivi, ma appena arrivi nella stanza di combattimento successiva e compaiono i nemici, è facile perdersi nel flusso di un buon combattimento.

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Nel breve tempo che ho avuto con Morbid Metal, non ho avuto molta esperienza con i boss. O, più precisamente, non ho avuto fortuna a batterli nelle poche ore passate sul gioco prima dell'uscita in Early Access. Sono sicuramente forti, minacciosi e ti spingono molto più forte dei nemici normali. C'è una buona varietà nei robot che affronterai in ogni run in Morbid Metal. Robot con scudi, volatori che possono essere fastidiosi se non li elimini presto, nemici fastidiosi e piccoli che ti pugnaleranno alle spalle se te ne dimentichi. Sono sufficienti a tenerti sulle spine e a impedire che gli scontri pre-boss siano solo una grande e noiosa esperienza di premere i tasti.

Morbid Metal, come avrete capito finora, ha molto potenziale. L'ambientazione e la storia sullo sfondo non sono tanto intriganti quanto il combattimento è coinvolgente, ma vale sicuramente la pena pensarci mentre cerchi di liberare il tuo personaggio IA giocabile dalle infinite simulazioni di combattimento. La narrazione è davvero quello che ci si aspetterebbe da un roguelike. Qualcosa che ti tenga a giocare, ma non il nucleo centrale dell'esperienza complessiva. Se la storia, l'ambientazione, il combattimento e le meccaniche sono tutti molto precisi, allora qual è il problema? Beh, penso che Morbid Metal abbia il maggior miglioramento nei suoi elementi roguelike, in realtà.

Quando entri in una run, o in un'iterazione come la chiama Morbid Metal, saprai subito cosa fare se hai già giocato a un roguelike. Corri da una stanza all'altra, combatti qualche nemico base e raccogli potenziamenti man mano. Con Morbid Metal, questo loop non risulta coinvolgente come nei migliori del genere. I potenziamenti sembrano un po' troppo deludenti, molti offrono aumenti percentuali degli attacchi, invece di abilità interessanti che cambiano davvero il modo di giocare. Con meccaniche di combattimento così forti, è comprensibile non voler cambiare questo, ma allo stesso tempo mi chiedo se sarebbe stato meglio come semplice esperienza hack-and-slash. L'esplorazione è piuttosto divertente, ma cadere può essere incredibilmente punitivo, quindi a volte non sei nemmeno sicuro di voler staccare dal percorso principale, sapere che il potenziamento che probabilmente otterrai probabilmente non sarà evidente. Siamo ancora nelle prime fasi dell'Early Access con Morbid Metal, quindi speriamo che questo problema possa essere risolto, insieme ad altri elementi che richiedono attenzione prima del lancio completo. Vale la pena menzionare che la meccanica di schivata può essere un po' altalenante a volte.

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Morbid Metal è nel suo stato attuale un gioco hack-and-slash impressionante e incredibilmente veloce, e sebbene le sue meccaniche roguelike sembrino aver bisogno di essere rifinite per aggiungere potenziamenti validi per il tuo personaggio, l'azione è così buona che sarai felice di fare un'altra run dopo l'ultima sconfitta, solo per affinare le combo e provare nuovi modi per concatenarle. Morbid Metal è una piacevole sorpresa sotto molti aspetti, ma è bello vedere che, se tutto andrà bene, non parleremo solo di Slay the Spire II e Mewgenics come i grandi roguelike dell'anno.