Morbid Metal per ottenere il lancio dell'accesso anticipato ad agosto

Ubisoft sembra aver salvato tutti i suoi annunci e notizie quest'estate appositamente per il PC Gaming Show. L'azienda francese è venuta al grande evento per dire al mondo che The Rogue Prince of Persia avrebbe lasciato l'accesso anticipato ad agosto e che Anno 117: Pax Romana sarebbe stato lanciato completamente a novembre, ma non era tutto.

Abbiamo anche avuto modo di apprendere che Morbid Metal sarebbe arrivato anche ad agosto. Il gioco roguelite hack'n slash debutterà per la prima volta come progetto in accesso anticipato il Steam, il 20 agosto per l'esattezza. Non è chiaro per quanto tempo rimarrà in accesso anticipato e anche l'estensione del gioco che sarà presente quando questa versione in sviluppo del gioco verrà rilasciata. Quello che sappiamo è che puoi avere un assaggio anticipato dell'esperienza oggi, poiché una demo è stata lanciata il Steam.

In termini di ciò che Morbid Metal offre ai fan, ci viene detto: "Morbid Metal è un gioco hack'n slash roguelite in cui combatti nemici spaventosi in un oscuro universo fantascientifico. Cambia istantaneamente personaggio per sfruttare le loro caratteristiche uniche ed eseguire combo devastanti. Ogni vittoria ti rende più forte, ogni sconfitta è un'opportunità per progredire".

Dai un'occhiata all'ultimo trailer di gioco qui sotto.