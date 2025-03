Moros Protocol in arrivo su PC nel 2025

Lo sviluppatore Pixel Reign ha annunciato di aver collaborato con l'editore Super Rare Originals per portare il suo prossimo roguelite d'azione fantascientifico Moros Protocol ai fan quest'anno. Il gioco, che debutterà su PC tramite Steam, è un progetto simile a Doom che ruota attorno all'abbattimento di orde di mostri mentre si è intrappolati su una corazzata nello spazio.

Il gioco segue il personaggio di Alex, che si risveglia su una nave infestata da mostri. Qui, da solo o con un amico in cooperativa, Alex deve lottare per la sopravvivenza e trovare una via di fuga da questa nave pericolosa e isolata.

Descritto come uno "sparatutto implacabile e frenetico", ci viene detto che Moros Protocol consente ai giocatori di scegliere tra una serie di armi e strumenti, e poi di potenziarli con abilità e abilità, il tutto nel tentativo di abbattere innumerevoli nemici con una mossa rapida. Con ogni partita caratterizzata da percorsi ramificati e vari potenziamenti da trovare, Moros Protocol intende continuare a sorprendere i giocatori durante l'avventura.

Con Moros Protocol che debutta quest'anno, puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto, oltre ad alcune nuove immagini.