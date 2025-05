Morris, l'alligatore di Happy Gilmore, purtroppo muore a 80 anni

HQ

Triste notizia, un membro del cast originale Happy Gilmore è purtroppo scomparso. A solo un paio di mesi dall'arrivo del film sequel su Netflix, è stato ora affermato che l'alligatore apparso nel film è morto all'impressionante età di 80 anni.

Conosciuto come Morris, l'alligatore è diventato famoso nel film, apparendo come un problema principale per il personaggio titolare di Adam Sandler e il suo allenatore Chubbs Petersen, interpretato dal compianto Carl Weathers. Parlando della morte di Morris, Sandler ha condiviso un lungo tributo su X, in cui l'attore ha dichiarato:

"Addio, Morris. Mancherai a tutti noi. Potresti essere duro con registi, truccatori, costumisti - davvero chiunque abbia braccia o gambe - ma so che l'hai fatto per il bene ultimo del film. Il giorno in cui non saresti uscito dalla tua roulotte se non avessimo inviato 40 cespi di lattuga mi ha insegnato una lezione potente: non compromettere mai la tua arte. Non dimenticherò mai al servizio artigianale quella volta in cui abbiamo diviso la barra dei Tre Moschettieri e tu mi hai lasciato la metà più grande. Ma è quello che eri.

"So che la decapitazione del tuo personaggio nel primo film ha precluso la tua partecipazione al sequel, ma abbiamo tutti apprezzato il cesto di frutta e la nota esilarante. Mi mancherà il suono della tua coda che scivola nell'erba alta, la tua pelle fredda e irregolare, ma, soprattutto, mi mancherà la tua risata contagiosa. Grazie al signor Young per essersi preso cura di te in tutti questi anni, e vaya con dios, vecchio amico".

Questo ha ovviamente portato molti a condividere anche una delle scene più iconiche del film in tributo, che è diventata, nel giro di circa nove mesi, tristemente accurata.

