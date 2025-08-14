Mortal Kombat 1 e Sword of the Sea sono i protagonisti del catalogo di giochi PlayStation Plus di questo mese
C'è anche Sword of the Sea e una prova di gioco per Death Stranding 2: On the Beach.
Gli utenti Premium ed Extra di PlayStation Plus sono pronti per una nuova serie di giochi in arrivo come parte del catalogo di giochi questo agosto, tra cui Mortal Kombat 1 e Marvel's Spider-Man, oltre al nuovissimo Sword of the Sea.
Proveniente dallo sviluppatore di Journey, ABZU e The Pathless, Sword of the Sea è un gioco piuttosto raro lanciato tramite il servizio di abbonamento PlayStation Plus. Segue un protagonista che naviga sulla sua spada attraverso vaste pianure di sabbia, acqua dolce e ambienti più belli.
Nel catalogo di giochi c'è anche Earth Defense Force 6, l'apprezzato gioco di ruolo tattico Unicorn Overlord, Atelier Ryza 3, Indika, Harold Halibut e Coral Island. Se sei abbonato a PlayStation Plus Premium, puoi anche giocare alle versioni originali di Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis.
Quale gioco stai provando questo mese?