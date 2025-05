Mortal Kombat 1 ha apparentemente ricevuto la sua ultima espansione

HQ

Quando Mortal Kombat 1 stava per essere lanciato, il regista e creatore del franchise Ed Boon ha promesso che il gioco sarebbe stato supportato con più DLC ed espansioni rispetto ai precedenti capitoli della serie, il che era molto promettente considerando quanto sia bravo Netherrealm in questo.

Ma... mercoledì sera, Mortal Kombat 1: è stata annunciata la Definitive Edition, una versione che è praticamente esattamente quello che sembra, una versione di Mortal Kombat 1 con tutti i DLC. Ciò ha portato molti a sospettare che questa sia la fine del supporto per i nuovi contenuti per Mortal Kombat 1, poiché la Definitive Edition è presumibilmente definitiva.

Da tempo si vocifera che Mortal Kombat 1 non stesse vendendo bene come previsto e che il gioco stesse per essere staccato, il che significa che la promessa di Boon di tonnellate di DLC purtroppo non è stata mantenuta e che verrà abbandonato meno di due anni dopo la sua premiere se la Definitive Edition sarà all'altezza del suo nome.

Cosa farà invece Netherrealm, non lo sappiamo, ma nel periodo precedente a Mortal Kombat 1, Injustice 3 era molto vociferato. Dato che l'universo DC è attualmente in fase di riavvio, sembra abbastanza probabile che ci sarà qualcosa di legato alla DC per creare sinergia tra tutti i supereroi e le nuove iniziative cinematografiche e televisive.