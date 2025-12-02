Mortal Kombat 1, Lost Records: Bloom & Rage, e altro in arrivo su Game Pass a dicembre

HQ

Potresti essere impegnato con lo shopping natalizio e i biscotti di pan di zenzero, ma Game Pass è ancora in piedi e sono stati annunciati nuovi giochi per dicembre. Come sappiamo, le nuove uscite sono rare questo mese, quindi ci sono meno arrivi day one del solito, ma resta comunque una solida raccolta di titoli. Ecco cosa ottieni (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arrivano su Game Pass Premium ):



Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - Disponibile oggi



Monster Train 2 (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 3 dicembre**



Simulatore di vernice spray (Cloud, Xbox e PC) - 3 dicembre**



33 Immortals (Anteprima del gioco) (Cloud, Xbox e PC) - 4 dicembre**



Indiana Jones and the Great Circle (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 4 dicembre**



Routine (Cloud, Xbox, Portatile e PC) - 4 dicembre*



Un gioco su come scavare una buca (Cloud, portatile, PC e Xbox Series S/X) - 9 dicembre



Death Howl (Console portatile e PC) - 9 dicembre*



Dome Keeper (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 9 dicembre



Mortal Kombat 1 (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 10 dicembre



Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Xbox e PC) - 11 dicembre



Come al solito, ci sono anche bonus gratuiti per tutti gli abbonati, con le offerte di questo mese che includono il Pacchetto Sopravvissuto Esclusivo per PUBG Battlegrounds, il Toyota Supra LBWK Edition Pack per The Crew Motorfest e Crea la Tua Precisione per Delta Force. Vai su Xbox Wire per saperne di più su cosa è incluso.

Potremmo anche aspettarci qualcos'altro la prossima settimana durante The Game Awards, dato che Microsoft adora davvero fare shadow-drop ai titoli dopo un grande annuncio.

Purtroppo, ci sono anche alcuni titoli che stanno per uscire. Questi verranno rimossi rispettivamente il 15 e il 31 dicembre, ma fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora puoi ottenere fino al 20% se vuoi mantenere qualcosa:

15 dicembre:



Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox e PC)



Risveglia ancora il profondo (Cloud, Xbox e PC)



Wildfrost (Cloud, Xbox e PC)



31 dicembre: