Mortal Kombat 2 debutta su HBO Max la prossima settimana

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Sei dell'umore per un po' di violenza esagerata? Bene, abbiamo una notizia entusiasmante: HBO Max riceverà una nuova aggiunta questa settimana sotto forma dei combattenti più amati di Netherrealm Studios. Hai sentito bene: Scorpion, Kitana, Liu Kang, Johnny Cage (interpretato dallo stesso Karl Urban) e tutti gli altri sono pronti a continuare le loro battaglie sul servizio di streaming quando Mortal Kombat 2 verrà aggiunto.

Il 24 luglio potrai vedere il film e vedere se Shao Kahn riuscirà a realizzare i suoi piani subdoli. Se vuoi saperne di più, ti consigliamo la nostra recensione, che puoi trovare qui. Se l'hai già visto, condividi i tuoi pensieri nella sezione commenti e fai sapere agli altri lettori di Gamereactor se è tempo ben speso o meno.