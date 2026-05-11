Mortal Kombat 2 ottiene la più grande apertura al botteghino di una franchigia di sempre

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Dopo molto clamore e un lungo ritardo fino all'uscita, Mortal Kombat 2 è ufficialmente arrivato nelle sale a partire dallo scorso fine settimana. Con il debutto al botteghino ormai passato, Mortal Kombat 2 ha ottenuto con sicurezza la più grande apertura del franchise cinematografico finora, con un incassato complessivo di 63 milioni di dollari.

40 milioni di dollari provengono dal territorio statunitense (tramite BoxOfficeMojo), il che non sorprende, ma vale la pena notare che inizialmente le aspettative prevedevano che il film incassasse circa 50 milioni negli Stati Uniti. Questi 40 milioni di dollari non sono stati sufficienti a far cadere The Devil Wears Prada 2 dal suo primo posto nel fine settimana, mentre punta a 700 milioni per tutta la sua corsa al botteghino.

Considerando che il primo film di Mortal Kombat uscito durante il COVID, e che il franchise precedente non appariva spesso al cinema, c'era molto in gioco sulle spalle di Mortal Kombat 2. Con un budget proposto di circa 80 milioni di dollari, però, abbiamo ancora molta strada da fare prima che il film raggiunga il pareggio. Dai un'occhiata alla nostra recensione qui per vedere se il film vale il tuo tempo.