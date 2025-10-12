Mortal Kombat 3 confermato ufficialmente da Warner Bros

Un terzo film di Mortal Kombat è ufficialmente in lavorazione. Qualcosa che è stato ufficialmente confermato da Warner e New Line, nonostante il fatto che il sequel del reboot di quattro anni sia ancora in attesa di un debutto nelle sale.

La notizia è arrivata durante il NYCC questo fine settimana, quando lo sceneggiatore Jeremy Slater è salito sul palco insieme ad alcuni membri del cast e della troupe e ha rivelato di essere stato assunto per scrivere una nuova sceneggiatura per un terzo film. Un chiaro segnale da parte di Warner che credono nel franchise e che il futuro è forte.

Durante il panel al NYCC, Slater ha dichiarato:

"I nostri amici della New Line e della Warner Bros. sono così felici di questo film. Sono così eccitati. Sono così convinti che ci sia una fanbase gigantesca che lo aspettano che mi hanno già assunto per iniziare a scrivere il prossimo capitolo di Mortal Kombat".

I dettagli sono ovviamente scarsi e, a parte il fatto che Slater è stato assunto per scrivere un'altra sceneggiatura, si sa poco altro. Speriamo che questo significhi battaglie più emozionanti in Outworld e ancora più personaggi del roster profondo della serie.

Sei pronto per un altro round di Mortal Kombat?