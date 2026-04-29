Mortal Kombat Arcade Kollection finalmente aggiunge Krossplay in un nuovo aggiornamento

Se sei stufo di giocare contro persone della tua piattaforma, ora il Mortal Kombat Arcade Kollection permette Krossplay. Il gioco online multipiattaforma è disponibile tramite il menu delle impostazioni online del gioco, e sarà disattivato di default, ma può essere attivato con un semplice cliché.

Questa è la notizia principale che arriva dalla patch pubblicata ieri da Digital Eclipse e Atari. Nuove modalità online, miglioramenti tecnici e correzioni di bug sono ovunque nelle note della patch. Innanzitutto, ora puoi giocare partite 2 contro 2 online in giochi che li supportano, dove prima erano disponibili solo offline. Se vuoi portare la tua squadra dei sogni al massimo livello di gioco fuori dal divano, ora puoi farlo.

Per i miglioramenti tecnici, ora il refresh rate variabile è supportato come opzione selezionabile nelle impostazioni, permettendo di ottenere una rappresentazione più accurata dell'esperienza arcade originale. Passando alle correzioni di bug, vediamo che l'indicatore di intensità di connessione nei giochi online è stato corretto, così come la scomparsa delle repliche di Kombat Kard e la mancanza di testo localizzato.

Questi sono passi forti per rendere il Mortal Kombat Arcade Kollection un titolo che rimarrà, poiché mantenere una comunità online fiorente significa che i giocatori non si annoieranno delle modalità offline e non abbandoneranno. Tuttavia, vale la pena notare che c'è una piccola avvertenza su tutti gli aspetti positivi dell'aggiornamento, ovvero che al momento della stesura, il gioco online per Mortal Kombat 4 e il gioco cross-platform per Mortal Kombat Trilogy non sono supportati per Nintendo Switch a causa di limitazioni tecniche. Altrimenti, Krossplay è a tua disposizione con cui giocare.