Mortal Kombat II raddoppia la concentrazione su azione, umorismo e fatalità in questo nuovissimo trailer

HQ

Warner Bros sta salendo il livello del gioco in questo trailer appena uscito del tanto atteso sequel di Mortal Kombat, e questa volta è Johnny Cage a prendere i riflettori.

Come previsto, è in egual misura azione brutale e umorismo tagliente, e questo nuovo trailer ci offre un assaggio di ciò che ci aspetta—dalle finali spettacolari ai personaggi muscolosi in costumi (diciamolo) meravigliosamente nerd. In breve, abbraccia tutto ciò che È davvero Mortal Kombat, e sembra proprio giusto.

Il film prosegue la storia dei guerrieri di Earthrealm, costretti ad affrontare la minaccia di Outworld e del suo sovrano Shao Kahn. Una grande prima lo attende all'inizio dell'estate, e sembra che i critici del primo film, che spesso sembrava troppo serio per il suo bene, siano stati chiaramente ascoltati. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.

Sei entusiasta di un po' di Mortal Kombat?