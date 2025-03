Mortal Kombat Le rimasterizzazioni sono solo una questione di tempo secondo Ed Boon

HQ

Sono passati più di 30 anni da quando ci hanno fatto conoscere per la prima volta Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Kano e tutti gli altri allegri combattenti nel panino con le nocche insanguinate di Ed Boon e John Tobias.

Da allora sono successe molte cose, non ultimo il soft reboot che ha avuto luogo con il lancio di Mortal Kombat 1 l'altro anno. Ma per i due creatori, non ultimo Ed Boon, non si tratta solo di rinnovamento e, secondo lui, c'è un forte desiderio di tornare alle radici della serie.

Qualcosa di cui ha parlato anche in un'intervista con Cleveland Gaming Classic, in cui Boon ha affermato che la rimasterizzazione dei vecchi titoli è solo questione di tempo e qualcosa che vuole davvero realizzare.

"Mi piacerebbe se potessimo rivisitare alcuni di quei momenti con la tecnologia più recente. Remasters, un altro gioco di azione e avventura, ci sono grandi opportunità per questo. Un giorno le stelle si allineeranno e noi faremo in modo che ciò accada".