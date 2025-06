Mortal Kombat: Legacy Kollection annunciato

Se ti piace Mortal Kombat, c'è qualcosa di davvero interessante da aspettarsi nel 2025. Mortal Kombat: Legacy Kollection è stato annunciato per PC, PlayStation, Switch e Xbox - ed è un tentativo di offrire praticamente tutti i giochi più importanti per i formati moderni - compresi i titoli portatili. Scrivono quanto segue:

Ecco un elenco dei giochi giocabili che abbiamo annunciato finora, con altri in arrivo.



Mortal Kombat - 1992: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear



Mortal Kombat II -1993: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X



Mortal Kombat 3 - 1995: Arcade, SNES, Genesis



Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995: Arcade, SNES



Mortal Kombat 4 - 1997: Arcade



Mortal Kombat Advance - 2001: Game Boy Advance



Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002: Game Boy Advance



Mortal Kombat: Edizione Torneo - 2003: Game Boy Advance



???



Sembra essere una collezione solida e non è ancora chiaro se siano inclusi alcuni dei titoli più moderni poiché c'è altro da rivelare. Digital Eclipse offrirà anche nuovi modi per accedere ai segreti dei giochi, ma non hanno ancora annunciato cosa significhi. Se sei curioso di maggiori informazioni sull'uscita, puoi guardare il trailer qui sotto. Il rilascio di Mortal Kombat: Legacy Kollection è previsto per la fine del 2025. Qual è il tuo titolo preferito di Mortal Kombat?