Mortal Kombat: Legacy Kollection Anteprima: una lettera d'amore al franchise di picchiaduro

Digital Eclipse è uno degli sviluppatori più unici perché non solo crea una serie di titoli indie originali, tipicamente con una direzione artistica pixelata, ma agisce anche come specialista della conservazione, offrendo un modo autentico per sperimentare alcune delle più grandi innovazioni dei videogiochi nel corso degli anni. Questa iniziativa ha portato a Llamasoft: The Jeff Minter Story, Atari 50: The Anniversary Collection, Disney Classic Games Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection e innumerevoli altri. Uno dei prossimi progetti che si inserisce in questo tema è Mortal Kombat: Legacy Kollection, un titolo che fondamentalmente riunisce molte delle esperienze originali Mortal Kombat e le presenta sui sistemi moderni ma nel modo in cui apparivano e si giocavano originariamente.

In totale, stiamo parlando di oltre 20 Mortal Kombat giochi, la maggior parte dei quali lanciati negli anni '90. Ci sono i preferiti dai fan come Mortal Kombat 2, ma anche varianti più oscure di questi giochi, e persino gli spin-off contorti che non hanno mai particolarmente attirato l'attenzione dei fan, tra cui Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, e ognuno di questi è servito nella sua forma originale, difficoltà e design eccentrico del tutto intatto.

In sostanza, se vi siete mai chiesti come Mortal Kombat sia cambiato nel corso degli anni, come la serie si sia svolta in modo diverso su Game Boy, Super NES, Sega Mega Drive, Game Gear, macchine arcade e molto altro ancora, questa raccolta ha tutte le risposte e anche di più. È l'ultima celebrazione dell'amata serie di giochi di combattimento, una lettera d'amore al marchio che viene arricchita e rafforzata da una tonnellata di filmati dietro le quinte e frammenti di NetherRealm che esplorano come questi titoli sono diventati realtà, facendo luce sui personaggi che non hanno mai fatto il taglio, le versioni che non hanno mai preso piede, e i segreti mitici che hanno attanagliato così tante persone in un'epoca prima che Internet rimuovesse ogni nuvola di dubbio.

Mortal Kombat: Legacy Kollection è ancora una volta Digital Eclipse al suo meglio. È un modo autentico e divertente per vivere la storia dei videogiochi, anche se con alcuni trucchi moderni molto apprezzati. Ci sono miglioramenti dell'interfaccia utente che ora mostrano le varie mosse per ogni personaggio e persino come eseguire le fatality in modo da non dover annotare tutto su carta o ricordare i rispettivi input. Ci sono modi per accedere ad alcuni dei segreti più impegnativi, come sbloccare Noob Saibot e la famosa lotta contro Reptile, oltre a utili modifiche che rendono alcuni dei giochi più impegnativi meno travolgenti, come un cursore da mille vite in Mythologies: Sub-Zero in modo da non voler lanciare il controller contro la TV quando si muore e dover ricominciare da zero per l'ennesima volta nonostante non si lasci l'area di partenza. Ancora una volta, il tema di questo gioco è la rappresentazione autentica combinata con regolazioni effettivamente utili, molte delle quali sono state eseguite modificando il codice sorgente effettivo dei vari giochi, il che significa che, sebbene modificati, questi sono ancora i titoli originali a cui stai giocando.

Con ore di documentari e tonnellate di immagini e opere d'arte dalla creazione e dalla crescita di Mortal Kombat negli anni '90, oltre a innumerevoli versioni certamente simili ma anche uniche di questi famosi giochi da giocare, Mortal Kombat: Legacy Kollection si preannuncia come un'aggiunta davvero fantastica per chiunque sia interessato alla storia dei videogiochi e a ciò che ha reso un tale successo tre decenni fa. Poiché molti di questi giochi sono inaccessibili oggi, o persi negli annali del tempo (o almeno lo erano...), è un progetto piuttosto imperdibile per i fan di Mortal Kombat, che è semplicemente Digital Eclipse fare ciò che sa fare meglio ancora una volta.

