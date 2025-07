Mortal Kombat: Legacy Kollection data di uscita trapelata

HQ

Sembra che l'imminente Mortal Kombat: Legacy Kollection abbia avuto la sua data di uscita trapelata. E da Xbox, nientemeno. La kollection include una sfilza di vecchi titoli di Mortal Kombat, che danno accesso al gioco online, personaggi segreti con la semplice pressione di un pulsante, informazioni dietro le quinte, tradizioni e altro ancora.

Per i fan di Mortal Kombat, sembra un bel po' di nostalgia e molti hanno tenuto d'occhio le pagine del negozio per vedere quando potrebbe uscire. Un fan con gli occhi d'aquila ha colto una data di uscita sulla pagina del negozio di Xbox che indica il 30 settembre di quest'anno. Altri lo hanno trovato in uscita il 29 settembre, poiché sembra dipendere da dove ti trovi nel mondo.

La teoria attuale è che Xbox abbia lasciato scivolare la data di uscita un po' in anticipo e che la data di uscita sarà rivelata proprio all'EVO, che prenderà il via questo venerdì negli Stati Uniti. È possibile che ciò avvenga con l'annuncio di ulteriori funzionalità o addirittura di giochi aggiuntivi aggiunti alla selezione, anche se si tratta solo di speculazioni. Ma la dimensione del file di 16 GB ha fatto credere ad alcuni fan che ci sia più di quanto sembri.