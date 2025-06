Mortal Kombat: Legacy Kollection ripristina tutti i giochi di Mortal Kombat da arcade, home e palmari

I fan dei giochi di combattimento devono aver apprezzato State of Play: beyond the Arc System Works Marvel Game, Digital Eclipse (noto per il restauro di videogiochi storici, da console o arcade) ha annunciato una collezione che molti di noi aspettavano da tempo: i giochi originali di Mortal Kombat.

Tittled Mortal Kombat: Legacy Kollection, questa raccolta includerà le versioni originali dei quattro principali giochi di Mortal Kombat... così come tutte le edizioni per console (comprese quelle per dispositivi portatili, anche per Game Boy Advance). E ci sono altri giochi ancora da annunciare per la selezione.



Mortal Kombat - 1992: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear



Mortal Kombat II -1993: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X



Mortal Kombat 3 - 1995: Arcade, SNES, Genesis



Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995: Arcade, SNES



Mortal Kombat 4 - 1997: Arcade



Mortal Kombat Advance - 2001: Game Boy Advance



Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002: Game Boy Advance



Mortal Kombat: Edizione Torneo - 2003: Game Boy Advance



???



Ma il gioco includerà anche documentari sulla storia di Mortal Kombat, tra cui documenti di progettazione, materiali per i primi prototipi, sessioni di motion-capture, concept art e alcuni contenuti bonus come timeline interattive o gallerie di foto e video. Davvero un restauro, piuttosto che una semplice raccolta di giochi classici.

Mortal Kombat: Legacy Kollection entro la fine dell'anno su PS5, PS4, PC, Xbox Series X e Nintendo Switch.