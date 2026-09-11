HQ

Sono a lungo scettico verso il sottogenere ormai non così nuovo dei giochi d'azione chiamato Soulslikes. Dark Souls, Demon's Souls e Bloodborne sono tra i miei giochi preferiti in assoluto, ma per qualche motivo ho vissuto secondo un principio non detto: solo i giochi di FromSoftware sono validi, e nessun altro. Ho provato Lords of the Fallen, Transistor e il primo Mortal Shell, ma ho sempre sentito che mancava qualcosa nell'esperienza di gioco e presto ho abbandonato l'idea che qualcuno diverso da Miyazaki potesse essere responsabile della progettazione dei miei dark action game.

Ora, però, ho cambiato idea, perché mentre faccio i miei primi passi titubanti in Mortal Shell 2, è una sensazione diversa dallo scetticismo che mi travolge. Contrariamente a quanto mi aspettavo, rimango sinceramente colpito da ciò che vedo. L'atmosfera cupa cattura subito la mia attenzione, e tutto, dall'illuminazione ai modelli dei personaggi e al design dei livelli, mi porta a concludere che Mortal Shell 2 è un gioco alla moda. Davvero elegante, infatti, e se posso permettermi, direi persino che, dal punto di vista estetico, è il titolo visivamente più impressionante del suo sottogenere. Il mondo adotta uno stile più oscuro e leggermente grottesco rispetto a quanto di solito fa FromSoftware, il che gli conferisce quella sensazione piuttosto minacciosa e confortevole che noi giocatori masochisti tendiamo ad apprezzare, e sono subito desideroso di partire per un viaggio di scoperta.

In rari casi, facciamo nuove amicizie lungo il percorso...

Gioco come The Harbinger, una sorta di essere immortale con la capacità unica di passare tra i corpi di vari guerrieri caduti nella storia. Ogni corpo, o guscio, offre nuove abilità e specialità offensive e difensive, oltre a un equipaggiamento davvero interessante che mi fa sempre sentire meravigliosamente sfigato mentre vago tra le rovine oscure del regno caduto di Fallgrim. La mia missione è trovare e recuperare un certo numero di uova sacre rubate e restituirle al loro posto legittimo nella Fortezza di Marrow, che funge anche da punto di partenza e, in una certa misura, di punto di ritrovo durante la mia avventura. Chiunque conosca luoghi come Firelink Shrine, Majula, Hunter's Dream, Nexus e altri mondi hub simili probabilmente riconoscerà che, oltre a essere un luogo utile per migliorare l'equipaggiamento, e un luogo importante per la narrazione, diventa presto una sorta di casa dove torno regolarmente, anche solo per aggiornarmi sulle ultime notizie.

Annuncio pubblicitario:

Sul campo, però, è tutt'altro che accogliente, ed è ovviamente lì che si svolge la maggior parte di Mortal Shell 2. I nemici sono numerosi, spesso grotteschi e di dimensioni variabili, e anche se per scelta sono costantemente in svantaggio, allo stesso tempo mi sento ben preparato a uscire vittorioso da quasi ogni battaglia. A patto, almeno, di rimanere concentrato. Perché, proprio come in giochi simili del genere, Mortal Shell 2 mi invita a una danza quasi ritmica tra me e i miei nemici, dove colpi potenti si alternano a schivate e parate ben calibrate finché una parte non ha prevalso. Devo restare costantemente vigile sui movimenti dei miei avversari assassini, e restare umile di fronte al fatto che un assalto brutale potrebbe non essere sempre la soluzione migliore; Presto mi stabilisco in uno stile di gioco che è sia impegnativo che gratificante in un modo che non credo di aver sperimentato dai tempi di Bloodborne. Anche se Mortal Shell 2 è un gioco con il suo solito alto livello di difficoltà, nove volte su dieci sembra che una battaglia persa sia dovuta a un mio errore, piuttosto che a un nemico che fa qualche sciocchezza, cosa che ho incontrato in Elden Ring, tra gli altri. Qui vengo invitato a una forma di combattimento più onesta e personale, dove tutto ruota attorno a restare concentrati abbastanza a lungo da uscire vittorioso.

Mortal Shell 2 è probabilmente il gioco più bello dal genere...

Il mio principale strumento per mantenere le battaglie interessanti è la capacità di parare gli attacchi in arrivo con una pressione di tasto ben tempizzata. In modo simile a come funziona in Sekiro, tra altri giochi, tutti i nemici hanno una barra di stordimento che si esaurisce ogni volta che riesco a parare un colpo. Quando la barra è piena, i nemici perdono la guardia e ho la possibilità di eseguire un contrattacco critico, spesso coreografato in modo molto elegante e apparentemente unico per ogni tipo di nemico. Questo contribuisce a un'atmosfera quasi cinematografica, dove ogni incontro corpo a corpo sembra uno scambio decisivo di colpi e contrattacchi, spesso culminando in un finale brutale in cui il mio Harbringer mostra chi comanda davvero. Gli sviluppatori hanno anche scelto di rimuovere la barra di stamina in Mortal Shell 2, un cambiamento gradito che garantisce che ogni scontro finisca solo quando una delle parti resta in piedi. Non ci sono pause inutili tra un colpo e l'altro; invece, sono libero di continuare a martelare fino alla fine.

Rispetto ai giochi di FromSoftware, le armi sparse in Mortal Shell 2 sono pochissime, il che significa che ogni volta che incontro una nuova arma, è sempre con un senso di attesa e curiosità su cosa renda unica questa in particolare. Ogni arma è collegata a un guscio specifico e funge da pezzo del puzzle nella storia del primo individuo, facendola sembrare una parte significativa della narrazione anche quando scelgo di non usarla. Ci sono, inoltre, due tipi di armi: combattimento ravvicinato e a lunga distanza, che posso mescolare e abbinare finché non trovo una combinazione che mi convenga. Le munizioni per quest'ultima vengono continuamente ricaricate mentre colpisco fisicamente in combattimento ravvicinato, condividendo contemporaneamente un pool con le mie altre abilità derivate da proiettili e altri oggetti. Questo significa che le armi a lunga gittata sembrano più un complemento che qualcosa su cui fare affidamento totale, e nel complesso penso che funzioni bene e mi motivi a scegliere la via della violenza, anche quando avrei potuto altrettanto facilmente superare un gruppo di nemici.

Annuncio pubblicitario:

Questo viaggio ci riporta al 2011 e alla sensazione di giocare a Dark Souls per la prima volta...

Tuttavia, succede - molto spesso, in effetti - che non esca vittorioso da una battaglia. Quando la mia barra della salute scende a zero, il mio Harbringer viene scagliato fuori dal suo guscio umano e mi viene data un'ultima possibilità di prendere il controllo della situazione. In questo stato, perdo tutte le abilità legate al mio guscio e devo fare affidamento, ancora più di prima, alle mie abilità di combattimento ravvicinato per evitare di raggiungere la fine finale. Proprio mentre le munizioni si ricaricano, ho la possibilità di riprendermi il mio corpo infliggendo una certa quantità di danno. La sensazione che spesso ci sia un'ultima risorsa di solito mi spinge anche a correre rischi leggermente maggiori e a scegliere di affrontare situazioni pericolose in un modo che altrimenti avrei evitato per motivi puramente strategici.

Il fatto che abbia ripetutamente tracciato parallelismi con i titoli di FromSoftware è, ovviamente, perché questo è un gioco che, sotto quasi ogni aspetto essenziale, si basa sull'esperienza di gioco oscura, intensa e ora ben nota iniziata con Demon's Souls e i suoi sequel. Con Mortal Shell 2, però, gli sviluppatori hanno raggiunto l'impressionante impresa di onorare quell'eredità creando allo stesso tempo qualcosa che si sente completamente suo – un gioco che si sostiene davvero per i propri meriti senza bisogno di paragoni ai titoli di Miyazaki. Detto ciò, la gioia della scoperta e l'atmosfera nel compatto open world di Mortal Shell 2, unite al combattimento coinvolgente, fanno sì che il mio viaggio attraverso Fallgrims mi ricordi cosa si provasse a vagare per la prima volta in Lordran. Per riassumere la mia esperienza, è più o meno lì che si trova. Mortal Shell 2 non è Dark Souls, e non sono nemmeno sicuro che stia cercando di esserlo, ma sembra Dark Souls - anche se in modo nuovo e fresco. Nonostante qualche bug che, in un paio di occasioni, mi ha costretto a riavviare il gioco, la mia esperienza è che i soulslike non sono mai stati buoni come Mortal Shell 2, e se sei anche solo un po' interessato al genere, è qualcosa che devi provare.