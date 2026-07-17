Mortal Shell II L'edizione fisica esclusiva per PS5 esaurisce, dimostrando che la domanda di dischi è ancora esistente

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La Revered Edition esclusiva PS5 di Mortal Shell II, che include una copia fisica del gioco, ha visto la domanda superare di gran lunga l'offerta, con diversi rivenditori che ora hanno già tutto il loro stock riservato.

Questo sembra una cosa positiva per lo sviluppatore Cold Symmetry e Playstack, dato che il gioco sta suscitando molto interesse. Ma, per chi voleva la Revered Edition e non ha ancora avuto la possibilità di acquistarla, potresti essere sfortunato. In un nuovo post su Twitter/X, Playstack si scusa per la mancanza di disponibilità, affermando che, a causa dell'uscita del gioco il 20 agosto, è improbabile che ulteriori copie fisiche siano disponibili prima del lancio.

Inoltre, è possibile che non ci sarà alcun rifornimento, punto e basta, dato che Playstack afferma anche che la decisione non dipende da lei. "Stiamo lavorando con il nostro partner di distribuzione per esaminare la domanda in corso e aggiorneremo non appena avremo la loro decisione sui prossimi passi. Per essere chiari, non c'è alcuna garanzia di un piano di rifornimento delle scorte dopo il lancio, poiché questa decisione non spetta a noi," si legge nel post.

Dalle risposte al tweet è chiaro che molte persone vedono questo come un momento forte per i giochi fisici, dato che la richiesta per avere Mortal Shell II su un disco è stata così alta che il gioco ha esaurito la versione fisica PS5 oltre un mese prima del lancio. È difficile dire se la domanda sarebbe così alta se non ci fosse stata l'attuale controversia sulla fine della produzione di dischi da parte di Sony, ma è chiaro che le persone sono ancora disposte a comprare giochi fisici quando possono.