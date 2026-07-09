Mortal Shell II verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X /S questo agosto

HQ

Se pensavi che la seconda metà di agosto fosse già abbastanza intensa con l'arrivo di Star Wars: Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 e Gamescom, ora lo sviluppatore Cold Symmetry sta aggiungendo a questa equazione e allungando ulteriormente il periodo di lancio.

La data di uscita di Mortal Shell II è appena stata confermata, con il sequel action-RPG previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S già il 20 agosto. Sì, tra poco meno di sei settimane il progetto arriverà, con i preordini ora aperti che spianano la strada ai fan per godere dei benefici di 72 ore di "Advanced Access" per un'edizione specifica, rendendo essenzialmente il giorno del lancio il 17 agosto.

Oltre a questa notizia, Cold Symmetry ha anche condiviso i prezzi per Mortal Shell II, ovvero che la Standard Edition costerà i fan £39,99/€49,99, mentre la Devout Edition (quella con supporto Advanced Access) sarà a £47,99/€59,99 e offrirà anche l'Obsidian Skin Pack.

Prenderai una copia di Mortal Shell II il mese prossimo?