Morto all'arrivo: Firebreak fatica a suscitare interesse

C'è Remedy dietro il prossimo flop FPS a squadre? Tutti i segnali indicano di sì. A giudicare dall'inesistente base di giocatori e dalle lamentele online, quasi nessuno sembra interessato a provare, o a rimanere... FBC: Firebreak. Gli sviluppatori potrebbero aver sperato in un po' di magia in stile Control in forma multiplayer, ma ai giocatori è stato invece servito un pasticcio di noiosi test di armi, zero contenuti e ottimizzazione dei rifiuti.

È abbastanza chiaro che questo gioco, che ha appena due giorni, ha generato più sbadigli che applausi nel mondo dei giochi. Anche il prezzo di 40 dollari per quello che fondamentalmente sembra un add-on multiplayer per l'universo di Control non aiuta. E basta dare un'occhiata ai numeri di Steam: attualmente rimbalzano tra i 700 e i 1.000 giocatori simultanei, con un picco di nemmeno 2.000.

Tra le recensioni di Steam, troverai gemme come:

"La sparatoria in qualche modo sembra 10 volte peggio di Control... Fondamentalmente questo gioco è tutto ciò che la gente dice che sia: ripetitivo, noioso, privo di contenuti. Anche l'ottimizzazione è piuttosto negativa".

Non esattamente un'approvazione squillante. Online, il gioco è già stato soprannominato "Concord 2" ed è esattamente quello che rischia di diventare se quei numeri non salgono velocemente. Anche se, ad essere onesti, Remedy probabilmente non ha speso nemmeno lontanamente la montagna di soldi che Sony ha fatto per quel tacchino imbottito.

Hai provato Firebreak o, come la maggior parte delle persone, sei completamente disinteressato?