Mosse del boss: Se fossi il capo di Halo Studios (e BioWare)

Se fossi a capo di Halo Studios

Potrei aver già avuto un nuovo capo in Pierre Hintze quando ha preso il posto di Bonnie Ross, ma se fossi stato io a subentrare, avrei colto l'occasione per assumere diversi veterani di Bungie che sono attualmente senza lavoro, come Joseph Staten, Paul Bertone, Jamie Griesemer e Martin O'Donnell.Halo Studios I primi due sono stati con 343 Industries per un breve periodo alla fine dello sviluppo di Halo Infinite, ma li avrei semplicemente attirati indietro, tracciando una linea sotto un po' di discordia che era esistita e semplicemente ricominciando da capo. Soprattutto con il compositore Marty O'Donnell. Inoltre, mi sarei assicurato che il prossimo Halo riprendesse da dove Halo Infinite si era interrotto, quindi avrei rilasciato tutti i giochi della serie per PlayStation e Nintendo per ampliare la base di giocatori e avrei diviso i giochi futuri rilasciando separatamente il single-player e il multiplayer per massimizzare il potenziale di entrambi.

Se fossi a capo di BioWare

È difficile non dire che il prossimo Mass Effect è l'ultima possibilità di BioWare come studio prima che EA li chiuda. Dopo un fallimento dopo l'altro con Mass Effect: Andromeda, Anthem e Dragon Age: The Veilguard, tutto è davvero in gioco e quindi, come nuovo capo di BioWare, avrei fatto in modo di riportare l'ultima carta sicura che lo studio ha per Mass Effect come serie, che è Commander Shepard. Tuttavia, non sarebbe stato nel prossimo gioco della serie, ma in un prequel che risale all'inizio. Avrei fatto in modo di attirare Casey Hudson a guidare questo prequel ora che è sul mercato con la chiusura del suo nuovo studio Humanoid Origin. Il prossimo capitolo della serie, attualmente pianificato, l'avrei scartato mentre è ancora all'inizio dello sviluppo. Quindi, se un prequel di Mass Effect avesse funzionato e avesse avuto successo, avrei fatto lo stesso anche con Dragon Age.

Se fossi il capo di Naughty Dog

Neil Druckmann potrebbe aver scalato la scala della carriera nello studio, assumendo meritatamente il ruolo di presidente dopo aver iniziato come designer negli ultimi giorni del Jak and Daxter. Ha avuto lo stesso ruolo durante Uncharted ma, naturalmente, sarà per sempre ricordato soprattutto per aver co-creato The Last of Us con Bruce Straley. Vedremo senza dubbio almeno un altro gioco della serie, ma il prossimo gioco di Naughty Dog è Intergalactic: The Heretic Prophet. Quel gioco, però, come suo direttore l'avrei chiuso e invece mi sarei concentrato direttamente sul prossimo The Last of Us per finirlo come una trilogia. Dietro le quinte, avevo anche iniziato a costruire un remake del primo Uncharted e un Uncharted reboot, ma invece di finire lo sviluppo di quei giochi, avrei consegnato loro e l'intera serie a Bluepoint per portarlo oltre il limite. Bluepoint sono maestri in questo e sono stati responsabili di Uncharted: The Nathan Drake Collection, tra le altre cose, quindi hanno già esperienza con la serie.

Se fossi a capo della Coalizione

Lo studio potrebbe aver avuto un nuovo capo in Mike Crump abbastanza di recente, quando Rod Ferguson se n'è andato nel 2020, ma se fossi stato io a subentrare, mi sarei assicurato di attirare Cliff Bleszinski, che è stato aperto alla possibilità per molti anni ormai. Finora non ha sentito nulla, e anche se oggi è un pazzo delirante, con strane esplosioni di tanto in tanto, ha gettato da solo le basi di Gears of War come serie e nessuno lo sa meglio di lui. Gears of War 4 e Gears 5 possono andare bene, ma Bleszinski è necessario per dare almeno alla serie la possibilità di ritrovare la magia. Inoltre, avrei scartato Gears of War 6 e riportato Steve Jablonsky come compositore del gioco per Gears of War: E-Day per continuare lo sviluppo ed essere il trampolino di lancio per la serie.

Se fossi a capo di EA Sports

L'attuale capo di EA, Andrew Wilson, era in precedenza a capo di EA Sports, ma da allora è stato sostituito da Cam Weber. Nella posizione di Weber, come nuovo capo, avrei apportato un bel po' di cambiamenti in termini di come lo studio affronta le sue uscite annuali di giochi semplicemente scartando quel piano. Invece, avrei separato le modalità online e offline l'una dall'altra dove qualcosa come Ultimate Team avrebbe avuto un po' più di diritto di avere microtransazioni semplicemente essendo free-to-play. Poi avrei costruito le modalità di gioco nel corso di molti anni invece di premere il pulsante di ripristino con le uscite annuali, in cui le microtransazioni non vengono trasferite, costringendo i giocatori a ricominciare da zero. Quando si tratta di modalità di gioco offline come Career Mode, le avrei trattate più come versioni tradizionali, ma invece di farlo ogni anno, avrei lasciato passare tre anni tra un gioco e l'altro, che può poi essere lanciato con molti nuovi elementi. Inoltre, avrei chiesto solo circa la metà del prezzo per un gioco a prezzo pieno perché, come ho detto, online e offline sono stati separati. I giochi con solo modalità offline sarebbero stati rilasciati senza alcuna microtransazione. Per quanto riguarda Need for Speed, avrei chiesto l'aiuto di Criterion per sviluppare un remake di Need for Speed: Most Wanted, e avrei fatto in modo che NBA Live fosse resuscitato dai morti.