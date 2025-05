Mostra il tuo corpo estivo con l'ultima collezione di abbigliamento tropicale di Pokémon

HQ

L'estate è praticamente arrivata e sappiamo tutti cosa significa! È ora di andare in spiaggia e prendere il sole. Se hai intenzione di crogiolarti al caldo, potresti voler assicurarti di avere l'attrezzatura e l'abbigliamento corretti per l'occasione, e per fortuna The Pokémon Company è qui per aiutarti.

Tramite il Pokémon Center, è arrivata una nuova gamma tropicale, con questa che offre una serie di camicie hawaiane, teli mare, cappelli, pantaloncini, borse e altro ancora, ognuno con stili Pokémon e in colori vivaci.

La gamma varia in termini di prezzo, ma il consenso tipico è che puoi accaparrarti dei vestiti nuovi per un prezzo compreso tra $ 25 e $ 50. Per vedere l'intera gamma, che comprende circa 50 prodotti, vai qui.

