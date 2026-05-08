Beh, non è bello che Anne Hathaway abbia molti altri film importanti quest'anno? Il diavolo veste Prada 2, L'odissea, Verità, La fine di Oak Street. Anche Michaela Coel ha The Christophers. Quando l'anno sarà finito, speriamo che tutti potremo dimenticare quelle sciocchezze appariscenti che erano Mother Mary.

Va bene, non è così male. No, non proprio. Ci sono alcuni elementi del film che pensavi di vedere quando hai comprato il biglietto. I costumi sono ottimi, anche se arriveremo a come sono stati sprecati. I numeri musicali sono buoni, ma non sembrano servire ad altri scopi oltre all'esistere. La recitazione fa il suo dovere, ma è così ostacolata da una sceneggiatura troppo scritta che sembra che nei personaggi non ci sia nulla di umano. I concetti vanno e vengono, le idee vengono sprecate come tessuto in eccesso, e tutto il Mother Mary ti lascia con la sensazione di aver appena visto l'adattamento di una fanfiction su una pop star e il suo ex stylist. Interessante che Anne Hathaway abbia già recitato in un adattamento di fanfiction in passato.

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Mother Mary ritrae Anne Hathaway come il protagonista, una pop star che raggiunge un punto nella carriera in cui è più preoccupata per il segno che lasciato che per lasciarne uno nuovo. Michaela Coel è Sam, la sua ex stilista e genio della moda, che Mary si rivolge in un giorno di pioggia chiedendole di realizzare un vestito. La tensione è palpabile dal momento in cui l'assistente di Sam (interpretato da Hunter Schafer) cerca disperatamente di tenere Mary lontana. Che dramma potevano avere questi due? Cosa li spinge a giocare tra loro, a conversare in tondo invece di affrontare le questioni che li tormentano dalla giovane età fino ad ora? La sceneggiatura, a quanto pare.

Mother Mary è un thriller psicologico, nella sua descrizione, ma l'unica tortura mentale che provavo era dover ascoltare i dialoghi e guardare i nostri personaggi girare in un ciclo conversazionale infinito. Non ho bisogno che mi vengano spiegati i loro drammi; È abbastanza chiaro il danno che è stato fatto al loro rapporto, ma Mother Mary decide che ha bisogno che tu ti sieda, rimugini e crogioli nell'inefficienza del suo copione al punto da pentirti di non aver portato l'orologio, così da capire quanto dell'ora e cinquanta minuti di durata hai passato. La stragrande maggioranza del film si svolge in un grande fienile, che Sam ha trasformato nel suo studio. Questo va bene, anche se fa sembrare i trailer pieni di performance pop un po' come un marketing falso, perché a volte l'ambientazione viene usata in modo piuttosto interessante. A volte sembra quasi il set di un'opera teatrale, e altre volte sembra un grande buco dove dovrebbe esserci uno sfondo interessante.

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L'idea di un ambiente così chiuso avrebbe potuto funzionare, se i personaggi fossero stati così coinvolgenti da poterli guardare parlare tra loro in un appartamento angusto o al drive-thru di McDonald's. Invece, sono ben al di sotto delle ambizioni che il regista e sceneggiatore David Lowery ha per loro. Sam parla come se stesse guardando un thesaurus appena fuori inquadratura, il che avrebbe potuto essere una scelta interessante per il personaggio. Sai, potremmo dire che parla così per dimostrare la sua superiorità mentale, per stabilire e mantenere la sua posizione di genio eccentrico. Eppure, non approfondiamo mai abbastanza il suo personaggio da far diventare evidente quella scelta, e non darò il beneficio del dubbio a Lowery qui. Soprattutto quando ha Hathaway che fa le stesse facce ogni minuto, borbottando tra sé i rimpianti della sua carriera, del suo rapporto con Sam e della sua nuova canzone che inspiegabilmente si chiama "Spooky Action" nonostante abbia una rilevanza per la trama che si penserebbe significhi un titolo un po' più pesante.

I personaggi sono più idee che persone. Mary in particolare sembra un colpo al buio che mostra perché non si sparano al buio. In un'epoca così interessante di celebrità, le critiche di Mother Mary alla fama non vanno mai oltre il fatto che sia fisicamente che emotivamente estenuante, perché deve fare il suo lavoro. C'è anche pochissima esplorazione della tematizia e del significato dietro il suo nome. Le sue canzoni sono tristi, la maggior parte con riferimenti religiosi, e il personaggio stesso si chiama Mother Mary. Ancora una volta, ci vengono solo date idee. È per questo che le canzoni sono solo canzoni, e vediamo solo i costumi che Sam ha creato per Mary in un breve segmento alla fine. Ci sono molti puntini, ma nessun vero filo che li colleghi tutti.

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Non trovo Mother Mary particolarmente ambizioso. Se lo è, possiamo chiamarmi ambiziosa ogni volta che mi alzo dal letto. Non credo che non riesca a fare qualcosa di grande. Penso che abbia cercato di ottenere qualcosa di molto realizzabile, ma comunque non è riuscito. La musica funziona, gli attori danno il massimo e gli abiti che si vedono alla fine sono brillantemente stilosi, ma il nucleo di ciò che avrebbe dovuto far funzionare questo film è solido come una mela mangiata dal verme. Mi dispiace Anne Hathaway, ma immagino che non possano essere tutti successi.