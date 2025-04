HQ

"Con la mia moto, a volte balliamo un Rock'n Roll o siamo più appassionati di valzer o tango. Dipende. E dipende dall'adrenalina e dall'eccitazione del momento. Ci sono momenti in cui ti piace combattere con la tua moto". Questo è ciò che l'otto volte campione della MotoGP Marc Márquez ha detto sei anni fa e descrive anche le mie sensazioni ogni anno quando mi viene chiesto di recensire la serie MotoGP. Il gioco, non il motorsport.

La MotoGP è di nuovo qui.

Guidare la moto è un ballo, ma può anche essere un ballo molto violento in cui la macchina non vuole davvero fare quello che voglio. Ma torneremo su questo, perché voglio iniziare con il mio problema più grande: perché questa è una versione annuale? Questa è la mia sensazione riguardo a tutti i giochi sportivi, ma alcuni giochi mi fanno sentire un po' di più, e la MotoGP è uno di quelli. E mi fa grattare la testa il fatto che di tanto in tanto aggiungano e rimuovano contenuti a un ritmo completamente irregolare. Alcuni giochi della serie hanno avuto grandi modalità storia in cui MotoGP 22 aveva un'intera storia sulla stagione 2009 e MotoGP 19 offriva sfide storiche. Ci sono state 60 diverse sfide basate su gare reali in quattro diverse categorie: 500CC Heroes (anni 1993-2001), The Dawn of the MotoGP (02-06), Great Rivalries (01-13) e The Modern Era (06-13). In MotoGP 25 non c'è nulla di simile da trovare. Invece, sono state aggiunte cose che non credo nessuno abbia chiesto in un gioco di MotoGP: la possibilità di guidare minimoto, motard e moto da flat track. Se avessi potuto inserire il meme 'Ma perché?' con Ryan Reynolds, l'avrei fatto.

La possibilità di guidare una minimoto non era certo sulla mia cartella del bingo.

Non so cosa abbia bevuto chi se ne è uscito, perché era un'idea folle. Mi chiedo anche se sia stata la stessa persona a suggerire che dovrebbe esserci un livello di difficoltà più facile per i nuovi arrivati. Vale a dire, per la prima volta, ora c'è quella che gli sviluppatori Milestone chiamano fisica arcade, che semplifica la guida in moto. Gli unici controlli di cui devi preoccuparti in questa opzione sono l'accelerazione, la frenata e l'inclinazione per svoltare. Gli sviluppatori vogliono che questo renda più facile per i giocatori che non hanno familiarità con le motociclette. Il problema con questa affermazione è che trovo molto difficile vedere persone che non sono interessate alle motociclette acquistare questo gioco. Questo è un gioco per gli appassionati di questo sport o di macchine, proprio come coloro che acquistano MLB The Show sono interessati al baseball. Se vuoi la vecchia sensazione di simulazione completa, questa opzione è ancora disponibile.

Per migliorare l'esperienza di guida, quest'anno Milestone ha iniziato a utilizzare il motore grafico Unreal Engine 5 nei suoi giochi. All'inizio di questo mese, ad esempio, Monster Energy Supercross 25 è stato rilasciato con questo nuovo motore. La differenza tra queste due serie è che il Supercross ha saltato la versione dell'anno scorso mentre la MotoGP sta sbuffando come al solito. Una pausa di un anno per mettere a punto e aggiungere nuovi contenuti potrebbe non essere una cattiva idea. La novità di quest'anno, tuttavia, è una colonna sonora migliorata del ronzio delle motociclette. Gli sviluppatori hanno registrato l'audio sul posto in collaborazione con Dorna (società di media spagnola con i diritti commerciali della MotoGP) e Audio-Technica (produttore di apparecchiature audio). Quindi il suono è almeno più realistico di prima.

La situazione professionale offre delle scelte.

Quindi cosa puoi effettivamente trovare nel gioco ora che tutte quelle divertenti modalità extra sono sparite? Bene, puoi gareggiare con questi altri tre tipi di moto se ne hai voglia. Inoltre, puoi giocare in schermo condiviso (due giocatori), così puoi sederti e ridere insieme mentre i migliori piloti della MotoGP corrono su piccole motociclette. Online, ci sono in realtà alcune cose divertenti da provare. Dodici volte al mese ci sono LiveGP (con dieci eventi ciascuno) dove puoi raccogliere punti e scalare la classifica. Oppure organizza gare classificate contro giocatori del tuo stesso livello. Questo è in pieno cross-play indipendentemente dalla piattaforma. Offline, puoi correre gare singole o campionati. Ma ciò che vale la pena dare un'occhiata è la modalità carriera.

È stata aggiunta una nuova impostazione per rendere più facile per i nuovi arrivati. Qualcosa da festeggiare?

Questa è una delle carte più forti del gioco ogni anno, e quest'anno non fa eccezione. Puoi scegliere se vuoi iniziare in Moto3, Moto2 o direttamente in MotoGP. Insieme a questo, puoi scegliere qual è il tuo obiettivo. Crea una rivalità per farti conoscere tra gli altri cavalieri mentre costruisci relazioni con loro. Puoi vedere com'è il tuo rapporto con gli altri corridori durante le gare con un'icona accanto al loro nome. O forse preferiresti provare a flirtare con una squadra migliore correndo meglio del loro attuale anello debole. C'è molta scelta, che in un certo senso non lo fa sembrare un nastro trasportatore di gara dopo gara. Dopo ogni gara, puoi anche parlare con i meccanici per convincerli su come migliorare la bici. Diverse scelte di carriera e classifiche significano che diverse quantità di punti possono essere utilizzate per sviluppare la moto. Ducati è l'attuale marchio leader, ma se ti impegni abbastanza, la tua scelta di moto potrebbe essere il nuovo re della giungla. La maggior parte, tuttavia, riguarda ancora la guida in pista. Allenarsi, qualificarsi, gareggiare. La solita formula. E in pista, il gioco è ancora fantastico, soprattutto con la nuova opzione arcade. Fare le curve giuste è come quella danza descritta da Marquez. A volte scorre molto bene ed è molto bello. A volte è ruvido e appassionato. Il tempismo è tutto.

MotoGP 25 si inclina nella stessa direzione di tutti i precedenti giochi della serie.

MotoGP 25 continua sulla stessa linea su cui la serie è stata sin dal suo inizio, fondamentalmente. È un buon gioco per gli irriducibili di questo sport, ma non fa nulla che possa far alzare nessuno dalla sedia. Un nuovo motore grafico e migliori suoni da motociclista sono sempre piacevoli, ma il gioco avrebbe beneficiato di avere qualche modalità di gioco in più in cui affondare i denti. Forse un flashback di una stagione specifica, qualcosa che è già stato nella serie. Ma se stai solo cercando di guidare in pista e non ti interessa tutto ciò che ti circonda, non rimarrai deluso.