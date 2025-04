MotoGP 25 ruggisce sulla griglia nel primo trailer approfondito

Potrebbe esserti passato un po' sotto il radar, ma MotoGP 25 è quasi arrivato e il suo motore sta ruggendo in vista della sua uscita il 30 aprile 2025. L'edizione di quest'anno del titolo racing di Milestone ha deciso di aprire ulteriormente i suoi orizzonti, ampliando l'esperienza con nuove modalità di gioco, più moto e più personalizzazioni. Ma facciamo un passo alla volta, perché c'è molto da dire, e lo studio ha condiviso un trailer ben condensato di tutte le novità, che potete vedere in fondo all'articolo.

Inizieremo con le novità più evidenti, e cioè che MotoGP 25 conterrà tutte le aggiunte della Stagione 2025 della competizione ufficiale. Il circuito di Brno in Repubblica Ceca torna e il circuito del Balaton Park in Ungheria si aggiunge per la prima volta.

La modalità Race Off è stata rinnovata per consentire ancora più opzioni di test della moto. Ci saranno tre discipline uniche, totalmente diverse l'una dall'altra e che sbloccheranno ricompense uniche:



Motard: Moto veloci utili per imparare a padroneggiare la velocità e la maneggevolezza.

Moto veloci utili per imparare a padroneggiare la velocità e la maneggevolezza.

Flat Track: Moto fuoristrada che ti sfidano a mantenere il controllo anche nelle condizioni di aderenza più basse.

Moto fuoristrada che ti sfidano a mantenere il controllo anche nelle condizioni di aderenza più basse.

Minibike: Veicoli piccoli ma precisi che richiedono molta abilità per rimanere in pista



Un'altra importante novità è la diversificazione in due diversi sistemi fisici chiamati Esperienze (Arcade e Pro). L'Arcade Experience offre una maneggevolezza più semplice della moto senza rompersi la testa nelle impostazioni e nelle configurazioni. La modalità Pro, come puoi immaginare, è l'esperienza di simulazione più avanzata. La gestione di elementi come l'elettronica del veicolo, gli pneumatici e il consumo di carburante sono solo alcuni esempi di ciò che è possibile personalizzare qui.

E già che siamo in tema di personalizzazione, lo strumento di sviluppo moto ti permette di comunicare con gli ingegneri del team per suggerire moto personalizzate e testarle in eventi in pista.

Infine, la modalità multiplayer includerà gare di qualificazione, il campionato GP in diretta e una modalità di gioco locale a schermo condiviso.

MotoGP 25 sarà disponibile il 30 aprile 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Il cross-play sarà disponibile dal primo giorno, ad eccezione della versione Nintendo,

Pronto a correre?