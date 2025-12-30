MotoGP batte i record di presenze nel 2025, con tutti tranne due circuiti che aumentano il numero

HQ

MotoGP è diventato più popolare che mai nel 2025, almeno tra i visitatori che si recano sui circuiti. L'azienda ha rivelato numeri record di presenze, con oltre 3,6 milioni di spettatori che hanno partecipato alle gare in tutto il mondo, un nuovo record storico. Solo l'anno scorso le gare MotoGP hanno superato il traguardo dei 3 milioni di persone.

"Questa stagione è stata straordinaria, con numeri di pubblico record e gare indimenticabili. Il traguardo dei 3,6 milioni dimostra quanto MotoGP stia crescendo a livello globale senza perdere le sue radici. Valencia è stata la conclusione perfetta", ha detto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, proprietaria di MotoGP (tramite Motorsport).

Rispetto all'anno scorso, solo due gare hanno visto una diminuzione del numero di spettatori, Silverstone e Spielberg in Gran Bretagna e Austria, attribuibile a motivi di sicurezza in Austria e al maltempo in Gran Bretagna.

Secondo i dati ufficiali, la gara più popolare del 2025 è stata Le Mans, con 311.797 spettatori, seguita da Sachsenring, Buriram, Jerez e Brno. La competizione è popolare nei circuiti europei tradizionali come Mugello o Misano, con Assen, soprannominata la 'cattedrale del motociclismo', che ha superato per la prima volta i 200.000 spettatori quest'anno. Ma anche le gare in Asia registrarono un forte aumento, con 140.324 spettatori in Indonesia e oltre 90.096 in Giappone.

