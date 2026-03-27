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MotoGP: Gran Premio degli Stati Uniti, tempi inclusi Moto2, Moto3 e gare sprint
La terza tappa della stagione MotoGP 2026 si svolge al Circuit of the Americas.
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Il MotoGP prosegue questo fine settimana nel famoso Circuito delle Americhe ad Austin, Texas, per il Gran Premio Motociclistico degli Stati Uniti, l'ultimo prima di una pausa di un mese fino alla Spagna del 26 aprile. Questo weekend c'è doppia azione nel motorsport, con il Gran Premio del Giappone di Formula 1 dall'altra parte del mondo, e la cosa positiva è che la gara ad Austin sarà più facile da seguire questo weekend, anche con il cambio orario osservato in Nord America e nella maggior parte dell'Europa.
Questi sono i momenti in cui puoi seguire il Gran Premio delle Americhe Motociclistica
Questo fine settimana:
Venerdì 27 marzo
- Moto3 - FP1: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Moto2 - FP1: 15:50 ore, 14:50 GMT
- MotoGP - FP1: 16:45 ore, 15:45 GMT
Sabato 28 marzo
- Moto3 - FP2: 14:40 CET, 13:40 GMT
- Moto2 FP2: 15:25 CET, 14:25 GMT
- MotoGP - FP2: 16:10 CET, 15:10 GMT
- MotoGP - Sprint: 21:00 CET, 20:00 GMT
Domenica 29 marzo
- Moto3 - Gran Premio (14 giri): 19:00 CEST, 18:00 BST
- Moto2 - Gran Premio (16 giri): 20:15 CEST, 19:15 BST
- MotoGP - Gran Premio (20 giri): 22:00 CEST, 21:00 BST
Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:
Ecco un elenco dei broadcaster MotoGP da seguire nel 2026:
- Austria: Sky, Servus TV
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena
- Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: Sportklub
- Cipro: Cyta Vision
- Cechia: Nova Sport6
- Danimarca: 3 sport
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, Red Bull, DF1
- Grecia: Cosmote TV
- Ungheria: 4 Arena
- Italia: Sky, Canala 8
- Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS
- Norvegia: Sport3
- Polonia: Polsat Sport
- Portogallo: Sport TV
- Romania: Prima Sport 3
- Spagna: DAZN
- Svezia: Sport Motor
- Regno Unito: TNT Sports