MotoGP: Gran Premio degli Stati Uniti, tempi inclusi Moto2, Moto3 e gare sprint

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Il MotoGP prosegue questo fine settimana nel famoso Circuito delle Americhe ad Austin, Texas, per il Gran Premio Motociclistico degli Stati Uniti, l'ultimo prima di una pausa di un mese fino alla Spagna del 26 aprile. Questo weekend c'è doppia azione nel motorsport, con il Gran Premio del Giappone di Formula 1 dall'altra parte del mondo, e la cosa positiva è che la gara ad Austin sarà più facile da seguire questo weekend, anche con il cambio orario osservato in Nord America e nella maggior parte dell'Europa.

Questi sono i momenti in cui puoi seguire il Gran Premio delle Americhe Motociclistica

Questo fine settimana:

Venerdì 27 marzo



Moto3 - FP1: 15:00 CET, 14:00 GMT



Moto2 - FP1: 15:50 ore, 14:50 GMT



MotoGP - FP1: 16:45 ore, 15:45 GMT



Sabato 28 marzo



Moto3 - FP2: 14:40 CET, 13:40 GMT



Moto2 FP2: 15:25 CET, 14:25 GMT



MotoGP - FP2: 16:10 CET, 15:10 GMT



MotoGP - Sprint: 21:00 CET, 20:00 GMT



Domenica 29 marzo



Moto3 - Gran Premio (14 giri): 19:00 CEST, 18:00 BST



Moto2 - Gran Premio (16 giri): 20:15 CEST, 19:15 BST



MotoGP - Gran Premio (20 giri): 22:00 CEST, 21:00 BST



Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:

Ecco un elenco dei broadcaster MotoGP da seguire nel 2026: