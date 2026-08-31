MotoGP rivela le prime immagini del loro primo circuito cittadino ad Adelaide, Australia

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La Formula 1 ha introdotto, negli ultimi anni, molti circuiti urbani. Seguendo l'idea dell'iconico GP di Monaco a Monte Carlo, la F1 ha introdotto circuiti cittadini a Singapore, Baku (Azerbaigian), Jeddah (Arabia Saudita), Las Vegas, Miami e presto anche a Madrid. Il MotoGP non ha questa tradizione, ma la competizione, anch'essa di proprietà di Liberty Media, introdurrà il prossimo anno il primo "circuito urbano" in Australia.

Domenica, lo stesso giorno in cui Marc Márquez vinse il GP d'Aragona e salì al secondo posto nella classifica MotoGP, a 19 punti dal leader Jorge Martín, MotoGP rivelò il primo sguardo sul circuito di Adelaide, un'animazione che non è "IA, ma calcolo computazionale molto preciso", come spiegato dal CEO del MotoGP Carlos Ezpeleta.

Questo circuito sostituirà il circuito di Phillip Island per il Gran Premio d'Australia dal 2027 fino almeno al 2032 e, con un costo di 96 milioni di dollari, riutilizzerà le stesse strade che hanno ospitato per la prima volta il circuito di F1 ad Adelaide (dal 1985 al 1995), con 15 curve su 4,13 km di pista, e porterà "l'atmosfera di un grande festival" in una delle città più grandi d'Australia.